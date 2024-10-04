Уехавшая Пугачева до сих пор наживается на россиянах

Алла Пугачева продолжает зарабатывать на соотечественниках.

Многие уехавшие за границу и ругающие матушку-родину звезды продолжают зарабатывать деньги в ненавистной им стране. Недавно всплыла информация о бизнесе Лаймы Вайкуле, теперь дело за Примадонной. Журналисты выяснили, что Алла Пугачева до сих пор наживается на россиянах, хотя уже около двух лет не считает нашу страну своим домом.

Как известно, все звезды рано или поздно начинают вкладывать кровно заработанные творчеством деньги в бизнес. Вот и Пугачева не стала исключением. Она продавала духи, обувь и даже чипсы. Аромат "Алла" еще можно встретить на прилавках, но в целом это дело оказалось убыточным. В то же время (примерно в 1992-м году) Алла Борисовна стала выпускать журнал. Но и здесь не пошло.

Туфли и сапожки от Аллы продавались со скрипом, и до сих пор остатки обуви можно поискать на маркетплейсах. Да и чипсы, выпущенные в 2001 году не полюбились соотечественникам. Затем через несколько лет появилось "Радио Алла", которое выдержало всего 4 года конкуренции. Больше всего Пугачева зарабатывала на своем ООО "АБП". Но и тут певице не повезло – выручка упала в пандемию, а потом и вовсе была ликвидирована.

Однако, как выяснилось, у Пугачевой имеется статус индивидуального предпринимателя, а также она числится учредителем турфирмы. Чистая прибыль предприятия в прошлом году составила около 6 млн рублей, сообщают СМИ. Эксперт считает, что с каждым годом дела Аллы Борисовны все хуже и хуже. Кроме того, на сцене певицу видеть тоже не горят желанием. Если раньше за одно ее выступление готовы были платить баснословный гонорар, то сегодня это не больше 1,5 млн рублей.

Финансисты уверены, что в ближайшие пару лет Примадонна ликвидирует свой бизнес в России, поскольку гораздо больше начнет тратить на его содержание. Убытки, по мнению специалистов, начались из-за испорченной репутации Аллы Борисовны и ее отношения к соотечественникам.