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Четверг 3 октября

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Бородина пнула бывшего мужа на фоне разговоров об их воссоединении

Бородина пнула бывшего мужа на фоне разговоров об их воссоединении
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Ксения Бородина в очередной раз не смогла промолчать.

Ксения Бородина счастлива в новых отношениях с Николаем Сердюковым и отлично проводит время в Турции. Ведущая публиковала романтические сторис, но решила не отрываться от народа и пообщаться с подписчиками через рубрику "Вопрос-ответ".

Поклонники тут же забросали теледиву вопросами, один из которых затронул их взаимоотношения с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Поклонница написала, что хотела бы, чтобы Ксения и ее экс-супруг снова были вместе, поскольку считает их красивой парой. В ответ Бородина написала, что это глупое желание, ведь последние годы в браке она была очень несчастна.

На фоне этих разговоров о воссоединении, которое в принципе невозможно, ведущая пнула бывшего мужа из-за того, что он не жаждет встречаться с их общим ребенком Теоной Омаровой. Это очень огорчает Бородину.

"Есть прекрасный ребенок, который нуждается в обоих родителях. Но, к сожалению, не всем это понятно. За год ребенка забрали максимум 5 раз", – написала телезвезда.

Фото: соцсети / @borodylia

Напомним, Бородина и Омаров развелись в 2021 году. В мае этого года бизнесмен женился на возлюбленной Валерии. Кроме того, он не стал отрицать, что, находясь в браке, уже встречался с девушкой. Теперь они счастливы и ждут ребенка.

Шоу-бизнес в Telegram

3 октября 2024, 15:36
Ксения Бородина. Фото: YouTube / @NadinStrelets
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