Бывший главный редактор Vanity Fair и New Yorker Тина Браун высказала резкое мнение о Меган Маркл и принце Гарри. Она отметила, что Гарри талантлив в своей роли, однако его жизнь теперь выглядит как плен.



Это заявление вызвало большой интерес и обсуждение в обществе. Браун подчеркнула, что принц Гарри был великолепен в своей королевской роли. По ее мнению, он обладает уникальными способностями быть принцем, что делает его ситуацию особенно трагичной.

"Гарри действительно хорош в этом, и это все, что он умеет", — сказала журналистка. Однако, несмотря на его таланты, Браун считает, что он оказался в ловушке, созданной его супругой Меган.

Что касается самой Меган Маркл, Тина Браун не сдерживала критики. Она охарактеризовала экс-актрису как человека с ужасным суждением и заявила, что все ее идеи представляют собой "полную чушь". По мнению Браун, Меган не слушает окружающих и игнорирует советы профессионалов. Это приводит к тому, что она делает множество ошибок, которые негативно сказываются на ее репутации и будущем.

Браун также выразила опасения относительно будущего Меган. Она отметила, что герцогиня уже совершила множество ошибок и сбилась с пути. В отличие от нее, принц Гарри всегда сможет вернуться к своим корням, так как он является сыном принцессы Дианы и внуком Елизаветы II. Эта связь с королевской семьей предоставляет ему возможность восстановить свою репутацию, чего не скажешь о Меган.