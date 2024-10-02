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Среда 2 октября

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СМИ: Абрамов закрутил роман с 20-летней копией Алсу после развода

СМИ: Абрамов закрутил роман с 20-летней копией Алсу после развода
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После развода с Яном Абрамовым певица Алсу оказалась в центре бурных событий. Супруги прожили в браке более 18 лет, за которые у них родились три дочери.

Главный слух гласит, что причиной развода стала 28-летняя модель Анастасия Решетова, известная ранее как гражданская жена рэпера Тимати. Алсу не раз делала намеки на ее причастность к расставанию.

В ответ на это Анастасия решила не оставаться в стороне и в одном из интервью отметила, что к критике относится спокойно. "Основную турбулентность я переживала в прошлом году. Наверное, где-то я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли", — заявила она, оставив много вопросов без ответов.

Алсу же, в свою очередь, не могла сдержать эмоций и написала в социальных сетях: "Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение?". Однако на этом скандал не закончился.

Певица Алсу. Фото: Феликс Грозданов

В разговор вмешался адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский, который заявил о намерениях Алсу подать иск в Великобритании. По его словам, певица собирается потребовать от экс-супруга 15 миллионов фунтов стерлингов, вырученных от продажи квартиры в Лондоне.

Однако возникла проблема: по законам Великобритании иск нельзя подать, пока он не будет вручен лично ответчику. Это привело к тому, что Алсу якобы начала "охоту" на Яна по всему Содружеству.

Тем временем Ян не теряет времени даром и, как утверждает ряд СМИ, уже закрутил новый роман с 20-летней девушкой. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди поклонников и прессы. Многие заметили, что новая возлюбленная Яна удивительно похожа на Алсу, что добавляет дополнительный уровень интриги к уже запутанной ситуации.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2024, 12:52
Певица Алсу. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дочь Алсу встретили овациями и криком

Зара.
Сосо Павлиашвиил заинтересовался принтом рубашки Стаса Пьехи.
Сосо Павлиавшвили с семьей.
Победители "Голоса" Микелла Абрамова и Ержан Максим.
Алсу с дочерью Микеллой.
Юлия Савичева.
Микелла Абрамова.

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