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Михаил Ефремов может вскоре вернуться домой

Михаил Ефремов может вскоре вернуться домой
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Адвокат Михаила Ефремова рассказал журналистам, когда артиста освободят из заключения.

Разговоры о выходе актера Михаила Ефремова из заключения по УДО начались еще весной этого года. Тогда ходили слухи, что в условно-досрочном освобождении ему отказали. Позже адвокат заявил, что эта новость является фейком, поскольку никакое ходатайство с их стороны подано не было.

Теперь же правозащитник артиста Юрий Падалко рассказал журналистам, что в настоящее время идет сбор справок о состоянии здоровья Ефремова. Стало известно, что у актера проблемы с сердечно-сосудистой системой и заболевание легких. Он даже не может больше работать в швейном цеху. Спешить с подачей материалов в суд защита не спешит, ведь нацелено на конечный результат, поэтому тщательно проверяет все документы.

В заключении Михаил Ефремов находится уже почти 4 года. Он оказался там после того, как совершил столкновение с автомобилем, водитель которого погиб. По результатам анализа, артист находился в нетрезвом состоянии, что усугубило его положение.

Ранее сообщалось, что актер, находясь за решеткой продолжает заниматься кинодеятельностью и даже снял собственный документальный фильм для конкурса. Кроме того, он увлекся работой в швейном цеху. Теперь же находиться в заключении артисту стало намного сложнее из-за проблем со здоровьем. Адвокат надеется, что к концу года артист может вернуться домой.

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15 октября 2024, 18:38
Михаил Ефремов. Фото: YouTube / DODOLEV
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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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