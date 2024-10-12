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Суббота 12 октября

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Дочь Бородиной заявила о лишнем весе и решила сесть на диету

Дочь Бородиной заявила о лишнем весе и решила сесть на диету
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Теона Омарова задумалась о фигуре.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону. Девочки родились от разных отцов и совершенно не похожи друг на друга. Накануне темпераментная Тея заявила матери, что слишком много весит и ей нужно срочно сесть на диету.

8-летняя девочка занимается гимнастикой и, по ее мнению, должна весить чуть больше 20-ти кг. Бородина же настаивает, что такой вес слишком низкий для девочки ее возраста.

Но похоже маме вкупе с разумной старшей сестрой Марусей уговорить малышку пока не удается. Она твердо решила худеть. С новым избранником Ксении Николаем Сердюковым Тея стала подбирать себе диету.

Фото: соцсети / @borodylia

Поклонники сошлись во мнении, что стройная Теона страдает юношеским максимализмом, это пройдет. Да и мама утверждает, что младшая дочь обладает прекрасной фигурой и длинными ногами.

Но позже гимнастка немного успокоилась и решила сесть на диету не мгновенно, а с понедельника или даже со вторника. Пока же она уплетает пиццу и сидит за общим столом.

Ранее обе дочери Ксении дефилировали по подиуму. Они пробовали себя в роли моделей, и у обеих это получилось достаточно гармонично. При этом сама Бородина без устали сравнивает младшую Тею с моделями: Беллой Хадид и Хейли Бибер.

Фото: соцсети / @borodylia

Она отмечает их сильное внешнее сходство. Подписчики тоже считают, что девочка имеет много общего со знаменитыми моделями.

Шоу-бизнес в Telegram

12 октября 2024, 03:11
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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