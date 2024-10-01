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Вторник 1 октября

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53-летняя Кудрявцева уже много лет страдает от серьезного недуга

53-летняя Кудрявцева уже много лет страдает от серьезного недуга
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Лера Кудрявцева недавно откровенно рассказала своим поклонникам о борьбе с хроническим недугом. Болезнь преследует ведущую на протяжении многих лет.

В свои 53 года звезда столкнулась с множеством проблем со здоровьем, и ее откровения вызывают неподдельное сочувствие. На протяжении последних лет Лера испытывает постоянные мучения от головных болей, которые значительно ухудшают качество ее жизни.

В своем недавнем посте в социальных сетях она поделилась своими переживаниями: "Как же меня задолбали мои мигрени! Летом еще можно было терпеть, но осенью все становится невыносимо". Телеведущая рассказала, что пробовала различные методы лечения — от иглоукалывания до народных рецептов, но ни один из них не дал желаемого результата.

Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов

К сожалению, проблемы со здоровьем Леры не ограничиваются только мигренями. В феврале этого года она сломала ногу, а в декабре прошлого года переболела тяжелой пневмонией. Эти события стали лишь частью череды несчастий: в 2021 году она упала с лестницы и повредила крестец, а в 2020 году столкнулась с проблемами после разрыва импланта в груди. Каждый новый недуг добавляет ей дополнительные переживания и заставляет задуматься о здоровье.

Лера не скрывает своих страхов и беспокойств. Она признается, что испытывает тревожное расстройство, которое мешает ей принимать решения о более серьёзных методах лечения. "Знаю, что есть уколы, но пока боюсь", — делится она с подписчиками. В поисках облегчения телеведущая даже прибегала к эксцентричным методам — использовала капустные листья и крапиву, а однажды даже сделала шапочку из фольги.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2024, 06:09
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Телеграм-канал Леры Кудрявцевой✓ Надежный источник

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Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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