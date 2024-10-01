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Зачем принц Уильям и Кейт Миддлтон выдумывали себе различные псевдонимы

Зачем принц Уильям и Кейт Миддлтон выдумывали себе различные псевдонимы
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Жизнь королевских особ полна удивительных историй, и многие из них начинаются в юности, когда они стремятся обрести независимость. Принц Уильям, поступив в университет, столкнулся с новой реальностью: ему нужно было отделиться от королевского статуса и стать обычным студентом.

Это время оказалось для него не только временем учебы, но и временем экспериментов с личностью. В колледже принц выбрал псевдоним "Стив", что позволяло ему скрыть свое истинное имя и общаться с сокурсниками на равных. Этот шаг стал важным элементом его адаптации к жизни вне королевской семьи.

Но когда его отношения с Кейт Миддлтон начали развиваться, они решили создать совместный образ — "мистер и миссис Смит". Под этим именем пара регистрировалась в отелях, чтобы избежать лишнего внимания со стороны прессы и папарацци.

Кэтрин и Уильям любили проводить время вдали от королевских резиденций. Они отправлялись на выходные в уединенные места, где могли наслаждаться обществом друг друга без постоянного взгляда общественности. Псевдоним "мистер и миссис Смит" стал их маленьким секретом, который позволял им чувствовать себя свободными.

После возобновления отношений в 2007 году пара решила провести романтический отпуск на Сейшельских островах. Чтобы сохранить конфиденциальность, они выбрали имена "Мартин и Розмари Миддлтон". Эти фейковые имена помогли им избежать внимания, и их отдых остался незамеченным для СМИ. Этот опыт укрепил их чувства и позволил насладиться временем вдвоем.

Ситуация изменилась после их свадьбы в 2011 году. Теперь, став герцогом и герцогиней Кембриджскими, они столкнулись с новыми вызовами. Королевские помощники начали использовать кодовые имена для защиты личной информации. Кейт теперь значилась как "Дафна Кларк", а Уильям — как "Дэнни Коллинз". Это сделано для безопасности: если бы кто-то нашел телефон помощника, он вряд ли стал бы звонить "Дафне Кларк", что значительно снижало риск утечки информации.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2024, 03:25
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Marie Claire✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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