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Суббота 22 февраля

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Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны

Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны
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Первый канал анонсировал концерт "Своих не бросаем", который покажут 23 февраля в 10 утра. На сцену выйдут популярные российские исполнители – SHAMAN, Григорий Лепс, Сергей Бобунец, группа "Рондо". Но ждет зрителей и новая звезда страны.

Саша Круглова исполнит на этом концерте композицию "Своих не бросаем", появившись на одной сцене с Григорием Лепсом и SHAMAN. Представит она и премьеру – песню "Вне зоны".

Фото: пресс-служба

Это лиричная и атмосферная композиция, пронизанная ощущением единения двух близких душ, несмотря на разделяющее их расстояние. Песня рассказывает о связи, которая выходит за рамки привычного понимания, существуя "вне зоны" досягаемости обычных средств коммуникации.

Фото: пресс-служба

Интересно, что в тот же день состоится и премьера клипа на песню "Вне зоны" авторства Алексея Голубева.

Фото: пресс-служба

"Это композиция с очень большой жизненной историей. Жизненный путь, любовь, абсолютно все в есть в ней. "Вне зоны" важна для меня, потому что она уже соединила двух людей и сколько еще сможет в стране и в мире, которые любят друг друга и смогут быть на одной волне, – говорит Александра Круглова.

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22 февраля 2025, 18:13
Фото: пресс-служба
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