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Пятница 21 февраля

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Облачная погода без осадков ожидается в Москве

Облачная погода без осадков ожидается в Москве
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На дорогах возможна гололедица.

21 февраля в столице России ожидается облачная погода, осадков не предвидится. Но водителям стоит быть осторожнее на дорогах и не лихачить, возможна гололедица. Об этом в пятницу сообщил Гидрометцентр.

Синоптики предсказывают дневную температуру в столице от минус трех до пяти градусов, в Подмосковье — от двух до семи градусов ниже нуля. Западный и юго-западный ветер будет достигать скорости 3–8 м/с. Давление установится на уровне 765 мм рт. ст.

Ранее специалисты метеослужбы заявили, что лыжный сезон в московском регионе вряд ли состоится, поскольку снег рыхлый, а слой снежного покрова невелик. Так, 19 февраля высота сугробов в парках Москвы не превышала 5 см.

Ведущий эксперт "Метеоновостей" Татьяна Позднякова подчеркнула, что начало марта принесет значительное потепление: столбик термометра поднимется до плюс четырех градусов. В этот период существенных осадков также не предвидится.
Позднякова добавила, что настоящая весенняя погода может прийти уже к 8 марта, когда снег в городе, вероятно, окончательно сойдет.

Евгений Тишковец из центра погода "Фобос" согласился с коллегой и также отметил, что март стартует с очень теплой погоды, опережающей календарные сроки на три недели. По его словам, первый весенний месяц будет на 3-5 градусов теплее климатической нормы, особенно благодаря малому количеству снега. Так что не исключено, что после Масленицы жители центральной России на самом деле простятся с зимним периодом.

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21 февраля 2025, 08:13
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Гидрометцентр России✓ Надежный источник

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