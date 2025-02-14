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Пятница 14 февраля

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Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля

Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля
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Февраль подходит к концу. И эти последние дни зимы над провести ярко, интересно, с пользой. Выбирайте лучшие события из подборки "Дни.ру" – и наслаждайтесь!

МЮЗИКЛ

"МАММА МИМО! Или мюзикл пошел не так"

В этом пародийном спектакле спектакле звучат 20 любимых песен — от Адель и Шер до Queen, ABBA и Maroon 5. Сюжет постановки развеселит любого, кто хоть раз сталкивался с горящими дедлайнами и неадекватными заказчиками: шеф крупного провинциального предприятия заказывает местному театру поставить мюзикл Mamma Mia! в подарок своей жене на годовщину свадьбы. Режиссёр и артисты с энтузиазмом берутся за дело, но в день премьеры все идет не так — звезда угодит в больницу, ее место займет неопытная блогерша, а слова и музыку придется менять на ходу. Кроме того, для тещи спонсора срочно потребуется роль. Как закончится эта комическая история — успехом или провалом?

15, 16, 18-23 февраля, театр "Маска" в МДМ.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Хомяк на мостовой"

Это история двух взрослых родительских пар, вынужденных познакомиться после уличной драки их детей-подростков. Цивилизованный интеллигентный разговор очень быстро перерастает в едкую словесную перепалку, а годами копившиеся проблемы становятся поводом для остроумных семейных диалогов. Смешная и поучительная комедия, события которой перенесены в российские реалии, покажет, как быстро и непринужденно современные люди от показной терпимости и норм этикета переходят к выяснению отношений.

22 и 23 февраля, LA’Театр Вадима Дубровицкого (на сцене Театра в Хамовниках).

Фото: пресс-служба

"Старушка в подарок"

Оригинальная комедия режиссера Антона Непомнящего рассказывает историю молодой пары, решившей приобрести роскошные апартаменты в самом центре столицы. Но героев ждет необычный сюрприз. Ведь в бывшей коммуналке проживает тихая старушка, которая не очень-то и рада непрошеным соседям. В ролях: Андрей Анкудинов, Валерий Гурьев, Ольга Суркова, Янина Студилина, Максим Финогенов.

18, 19 февраля, Театр Сатиры (сцена "Чердак Сатиры").

ФИЛЬМ

"Екатерина Великая"

После эпохи дворцовых переворотов появится новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III и матерью будущего наследника. Эти статусы не сильно волновали Екатерину, ее заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. Суждено ли идеалам Екатерины стать реальностью? И не обернутся ли ее идеи против нее самой? В ролях: Анна Михалкова, Ольга Лерман, Евгений Шварц, Евгений Харитонов, Виктор Добронравов и др. Режиссер-постановщик: Морад Абдель-Фаттах. Дистрибьютор: "Централ Партнершип".

С 20 февраля.

Фото: пресс-служба 1-2-3 Production

"Северный полюс"

Эта историческая экшн-драма создана компаниями "Централ Партнершип" и "Русский север" при участии онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке Фонда кино. В основу сюжета положена история героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США. Тогда первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в мировой истории всплыла в непосредственной близости от полюса. В ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Карен Бадалов, Константин Тополага, Александр Бухаров, Игорь Гордин. Режиссер: Александр Котт.

В прокате с 27 февраля.

Фото: пресс-служба

"Супергномы"

Это продолжение кассового хита 2019 года "Гномы в деле!" Мультфильм расскажет о невероятных приключениях клана супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встаёт с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству.

С 20 февраля.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Наталия Гулькина

Для юбилейного концерта "королева диско" подготовила программу, объединяющую любимые хиты и несколько новых песен. А создавать атмосферу праздника вместе с Наталией Гулькиной будут ее друзья и коллеги – Николай Басков, Эльчин Азизов, Анита Цой, Татьяна Буланова, Хор Турецкого, Светлана Разина, Натали, Татьяна Овсиенко, Евдокимов Фэнтези шоу, школа-студия Аллы Духовой Todes , театр-студия "Непоседы". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

26 февраля, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Торговцы резиной"

Как устроить свою жизнь, если взамен ожидаемого наследства получаешь десять тысяч упаковок резиновых изделий, и ничего больше? Как выйти замуж, если жених готов делить с тобой горести и радости, но не счет в банке? Как в принципе стать счастливым, если… Вряд ли пьеса Ханоха Левина даст ответы на эти вопросы. Но возможность посмеяться над проблемами трёх его эксцентричных героев появится точно. Посмеяться, а потом посочувствовать. Ведь для Полины Кутеповой, Игоря Верника и Виталия Коваленко встреча с персонажами этой черной комедии – в том числе и возможность рассказать, сколь парадоксальны проявления человека в его стремлении к счастью. Режиссер: Петр Шерешевский. Продюсер: Леонид Роберман.

10, 11 марта, на сцене МТЮЗ.

Фото: пресс-служба

"Игорь Крутой. Рапсодия льда – 2"

В премьере юбилейного шоу выступят Ильдар Абдразаков, Суми Джо, Дима Билан, Детский Хор Академии Игоря Крутого, Тюменский филармонический оркестр управлением Юрия Медяника. Танцы на льду исполнят прославленные российские спортсмены – Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин и другие. Режиссер-постановщик программы, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух: "У нас абсолютно эксклюзивная программа. 22 новые композиции, специально написанные Игорем Крутым. Мы увидим наших любимых артистов и фигуристов в новых образах, и поэтому – с новым настроением".

8 марта, ЦСКА Арена.

Александр Шоуа и группа "Непара"

Александр Шоуа — известный артист и композитор, чьи песни проникают в самое сердце. Его уникальный стиль – сочетание романтики и глубоких смыслов. В этот вечер зрители смогут услышать, как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции. Группа "Непара" присоединится к Александру на сцене, чтобы создать неповторимую атмосферу совместного творчества.

1 марта, Vegas City Hall.

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

14 февраля 2025, 21:04
Фото: Дни.ру
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