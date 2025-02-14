Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля

Февраль подходит к концу. И эти последние дни зимы над провести ярко, интересно, с пользой. Выбирайте лучшие события из подборки "Дни.ру" – и наслаждайтесь!

МЮЗИКЛ

"МАММА МИМО! Или мюзикл пошел не так"

В этом пародийном спектакле спектакле звучат 20 любимых песен — от Адель и Шер до Queen, ABBA и Maroon 5. Сюжет постановки развеселит любого, кто хоть раз сталкивался с горящими дедлайнами и неадекватными заказчиками: шеф крупного провинциального предприятия заказывает местному театру поставить мюзикл Mamma Mia! в подарок своей жене на годовщину свадьбы. Режиссёр и артисты с энтузиазмом берутся за дело, но в день премьеры все идет не так — звезда угодит в больницу, ее место займет неопытная блогерша, а слова и музыку придется менять на ходу. Кроме того, для тещи спонсора срочно потребуется роль. Как закончится эта комическая история — успехом или провалом?

15, 16, 18-23 февраля, театр "Маска" в МДМ.

ТЕАТР

"Хомяк на мостовой"

Это история двух взрослых родительских пар, вынужденных познакомиться после уличной драки их детей-подростков. Цивилизованный интеллигентный разговор очень быстро перерастает в едкую словесную перепалку, а годами копившиеся проблемы становятся поводом для остроумных семейных диалогов. Смешная и поучительная комедия, события которой перенесены в российские реалии, покажет, как быстро и непринужденно современные люди от показной терпимости и норм этикета переходят к выяснению отношений.

22 и 23 февраля, LA’Театр Вадима Дубровицкого (на сцене Театра в Хамовниках).

"Старушка в подарок"

Оригинальная комедия режиссера Антона Непомнящего рассказывает историю молодой пары, решившей приобрести роскошные апартаменты в самом центре столицы. Но героев ждет необычный сюрприз. Ведь в бывшей коммуналке проживает тихая старушка, которая не очень-то и рада непрошеным соседям. В ролях: Андрей Анкудинов, Валерий Гурьев, Ольга Суркова, Янина Студилина, Максим Финогенов.

18, 19 февраля, Театр Сатиры (сцена "Чердак Сатиры").

ФИЛЬМ

"Екатерина Великая"

После эпохи дворцовых переворотов появится новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III и матерью будущего наследника. Эти статусы не сильно волновали Екатерину, ее заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. Суждено ли идеалам Екатерины стать реальностью? И не обернутся ли ее идеи против нее самой? В ролях: Анна Михалкова, Ольга Лерман, Евгений Шварц, Евгений Харитонов, Виктор Добронравов и др. Режиссер-постановщик: Морад Абдель-Фаттах. Дистрибьютор: "Централ Партнершип".

С 20 февраля.

"Северный полюс"

Эта историческая экшн-драма создана компаниями "Централ Партнершип" и "Русский север" при участии онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке Фонда кино. В основу сюжета положена история героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США. Тогда первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в мировой истории всплыла в непосредственной близости от полюса. В ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Карен Бадалов, Константин Тополага, Александр Бухаров, Игорь Гордин. Режиссер: Александр Котт.

В прокате с 27 февраля.

"Супергномы"

Это продолжение кассового хита 2019 года "Гномы в деле!" Мультфильм расскажет о невероятных приключениях клана супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встаёт с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству.

С 20 февраля.

КОНЦЕРТ

Наталия Гулькина

Для юбилейного концерта "королева диско" подготовила программу, объединяющую любимые хиты и несколько новых песен. А создавать атмосферу праздника вместе с Наталией Гулькиной будут ее друзья и коллеги – Николай Басков, Эльчин Азизов, Анита Цой, Татьяна Буланова, Хор Турецкого, Светлана Разина, Натали, Татьяна Овсиенко, Евдокимов Фэнтези шоу, школа-студия Аллы Духовой Todes , театр-студия "Непоседы". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

26 февраля, Кремлевский дворец.

СКОРО

"Торговцы резиной"

Как устроить свою жизнь, если взамен ожидаемого наследства получаешь десять тысяч упаковок резиновых изделий, и ничего больше? Как выйти замуж, если жених готов делить с тобой горести и радости, но не счет в банке? Как в принципе стать счастливым, если… Вряд ли пьеса Ханоха Левина даст ответы на эти вопросы. Но возможность посмеяться над проблемами трёх его эксцентричных героев появится точно. Посмеяться, а потом посочувствовать. Ведь для Полины Кутеповой, Игоря Верника и Виталия Коваленко встреча с персонажами этой черной комедии – в том числе и возможность рассказать, сколь парадоксальны проявления человека в его стремлении к счастью. Режиссер: Петр Шерешевский. Продюсер: Леонид Роберман.

10, 11 марта, на сцене МТЮЗ.

"Игорь Крутой. Рапсодия льда – 2"

В премьере юбилейного шоу выступят Ильдар Абдразаков, Суми Джо, Дима Билан, Детский Хор Академии Игоря Крутого, Тюменский филармонический оркестр управлением Юрия Медяника. Танцы на льду исполнят прославленные российские спортсмены – Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин и другие. Режиссер-постановщик программы, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух: "У нас абсолютно эксклюзивная программа. 22 новые композиции, специально написанные Игорем Крутым. Мы увидим наших любимых артистов и фигуристов в новых образах, и поэтому – с новым настроением".

8 марта, ЦСКА Арена.

Александр Шоуа и группа "Непара"

Александр Шоуа — известный артист и композитор, чьи песни проникают в самое сердце. Его уникальный стиль – сочетание романтики и глубоких смыслов. В этот вечер зрители смогут услышать, как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции. Группа "Непара" присоединится к Александру на сцене, чтобы создать неповторимую атмосферу совместного творчества.

1 марта, Vegas City Hall.