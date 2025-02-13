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Четверг 13 февраля

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13 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода без осадков

13 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода без осадков
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В четверг москвичи и гости столицы смогут насладиться благоприятными погодными условиями.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице колебаться будет в пределах минус 8 до минус 3 градусов. В то же время в Подмосковье ожидаются немного более низкие показатели — от минус 10 до минус 7 градусов по Цельсию.

Юго-западный ветер будет дуть с интенсивностью 3–6 метров в секунду, что создаст достаточно комфортные условия для прогулок на свежем воздухе. Атмосферное давление в середине дня составит около 750 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха останется на уровне примерно 78 процентов, как сообщает портал "Метеоновости".

Несмотря на приятные погодные условия в четверг, синоптики предупреждают о предстоящем похолодании в выходные дни. Руководитель прогностического центра "Метео", Александр Шувалов, отметил, что в некоторых регионах России, таких как Тульская, Воронежская, Брянская и Курская области, уже зафиксированы температуры ниже нормальных значений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил, что в субботу температура воздуха в европейской части России может впервые в этом году опуститься ниже климатической нормы. Это связано с влиянием циклона, который находится восточнее европейской территории России и приводит к поступлению холодного воздуха.

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13 февраля 2025, 08:55
Фото: М. Денисов / mos.ru
Метеоновости✓ Надежный источник

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