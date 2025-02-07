Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в советском кино из 70-х годов?

Мы подготовили тест, чтобы проверить ваши знания о лучших кинокартинах той эпохи. Эти вопросы помогут вам погрузиться в атмосферу 70-х и проверить свои знания о бриллиантах советского кинематографа.
1. Из какого фильма эта крылатая фраза: "Не учите меня жить, лучше помогите материально!"?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Место встречи изменить нельзя"
В) "Бриллиантовая рука"
2. Как звали девушек-зенитчиц, находившихся в подчинении у старшины Федота Васкова в фильме "…А зори здесь тихие"?
А) Маша, Даша, Лиза, Соня
Б) Таня, Клава, Рита, Лена, Саша
В) Галя, Женя, Лиза, Рита, Сон
3. Как заряжался Электроник из фильма "Приключения Электроника"?
А) От воды
Б) От солнца
В) От розетки
4. Как звали актера, сыгравшего Новосельцева в фильме "Служебный роман"?
А) Игорь Старыгин
Б) Георгий Бурков
В) Андрей Мягков
5. Вспомним научно-фантастическую кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию". Когда Иван Грозный произносит знаменитую фразу "Замуровали демоны"?
А) Когда попадает в подьезд
Б) Когда попадает в лифт
В) Когда спускается в подвал
6. Сколько лет не виделся с матерью вор Егор Прокудин по кличке "Горе" из фильма "Калина Красная"?
А) 8 лет
Б) 18 лет
В) 30 лет
Правильные ответы:
1. — А) "Москва слезам не верит"
2. — В) Галя, Женя, Лиза, Рита, Сон
3. — В) От розетки
4. — В) Андрей Мягков
5. — Б) Когда попадает в лифт
6. — Б) 18 лет