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Пятница 7 февраля

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Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в советском кино из 70-х годов?

Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в советском кино из 70-х годов?
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1970-е годы стали настоящим расцветом советского кино. Это десятилетие подарило нам множество шедевров, которые до сих пор вызывают ностальгию и восхищение.

Мы подготовили тест, чтобы проверить ваши знания о лучших кинокартинах той эпохи. Эти вопросы помогут вам погрузиться в атмосферу 70-х и проверить свои знания о бриллиантах советского кинематографа.

1. Из какого фильма эта крылатая фраза: "Не учите меня жить, лучше помогите материально!"?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Место встречи изменить нельзя"

В) "Бриллиантовая рука"

2. Как звали девушек-зенитчиц, находившихся в подчинении у старшины Федота Васкова в фильме "…А зори здесь тихие"?

А) Маша, Даша, Лиза, Соня

Б) Таня, Клава, Рита, Лена, Саша

В) Галя, Женя, Лиза, Рита, Сон

3. Как заряжался Электроник из фильма "Приключения Электроника"?

А) От воды

Б) От солнца

В) От розетки

4. Как звали актера, сыгравшего Новосельцева в фильме "Служебный роман"?

А) Игорь Старыгин

Б) Георгий Бурков

В) Андрей Мягков

5. Вспомним научно-фантастическую кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию". Когда Иван Грозный произносит знаменитую фразу "Замуровали демоны"?

А) Когда попадает в подьезд

Б) Когда попадает в лифт

В) Когда спускается в подвал

6. Сколько лет не виделся с матерью вор Егор Прокудин по кличке "Горе" из фильма "Калина Красная"?

А) 8 лет

Б) 18 лет

В) 30 лет

Правильные ответы:

1. — А) "Москва слезам не верит"

2. — В) Галя, Женя, Лиза, Рита, Сон

3. — В) От розетки

4. — В) Андрей Мягков

5. — Б) Когда попадает в лифт

6. — Б) 18 лет

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2025, 12:21
Николай Караченцов. Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: насколько хорошо вы знаете тонкие детали сюжетов кино из СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете тонкие детали сюжетов кино из СССР?
Советское кино оставило неизгладимый след в истории мирового искусства. Эти фильмы не только развлекали, но и формировали ценности, прививали доброту и человечность, побуждали задуматься о глубоких жизненных вопросах.

Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР

Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР
Советские фильмы – не просто развлечение, а целая эпоха, полная глубоких смыслов. Многие из нас выросли на этих картинах, которые отражают дух времени, социальные реалии и культурные ценности.

Тест: угадай советское кино по финальному кадру

Тест: угадай советское кино по финальному кадру
Перед вами необычный тест! Мы покажем вам финальные кадры из известных советских фильмов, а ваша задача – угадать название картины. Это будет настоящее путешествие в прошлое, где каждый кадр наполнен атмосферой того времени. Готовы проверить свою кинопамять? Тогда начнем! ВОПРОСЫ 1.

Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе

Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе
Мы уверены, что вы не раз погружались в мир любимых советских мультфильмов. Эти яркие и запоминающиеся истории оставили неизгладимый след в нашем детстве. А сможете ли вы узнать героя, услышав лишь одну его фразу? Давайте вспомним те незабываемые моменты и диалоги, которые так прочно вошли в нашу жизнь.

Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР

Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР
Вы помните эти моменты, когда фраза из старого фильма вызывает улыбку? Когда одна строчка мгновенно переносит вас в прошлое, где каждый кадр наполнен теплом и знакомыми лицами? Если вы без труда можете продолжить цитаты вроде "Кушать подано! Садись жрать, пожалуйста!" – значит, ваше детство точно прошло под аккомпанемент великих советских кинолент. ВОПРОСЫ 1.

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