Тест: насколько хорошо вы знаете тонкие детали сюжетов кино из СССР?

Советское кино оставило неизгладимый след в истории мирового искусства.

Эти фильмы не только развлекали, но и формировали ценности, прививали доброту и человечность, побуждали задуматься о глубоких жизненных вопросах. От комедий Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая до философских драм Андрея Тарковского — советский кинематограф охватывает широкий спектр жанров.

Насколько хорошо вы знакомы с этим богатым наследием? Сможете ли назвать сюжетные детали, которые вспомнит только истинный ценитель советского кинематографа?

1. В каком фильме звучит песня "У природы нет плохой погоды"?

А) Служебный роман

Б) Карнавальная ночь

В) Ирония судьбы

2. Что нужно было делать при встрече с чатланином в кинофильме “Кин-дза-дза”?

А) Трижды плюнуть на землю

Б) Повернуться вокруг себя три раза

В) Присесть особым образом

3. Какую должность занимала Катерина в конце фильма "Москва слезам не верит"?

А) Уборщицы

Б) Бухгалтера

В) Директора

4. Какой была цель приезда Шурика на Кавказ в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?

А) Спасение возлюбленной

Б) Этнографическая экспедиция

В) Спасение возлюбленной

5. Антон Семенович Шпак из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" уверен, что у него украли кучу всего. Что из этих вещей он не называет?

А) Три портсигара отечественных

Б) Пиджак замшевый

В) Два телевизора

6. Кем еще приходилась Ганже учительница русского языка Светлана Афанасьева из "Большой перемены"?

А) Женой

Б) Сестрой

В) Подругой

Правильные ответы:

1. — А) Служебный роман

2. — В) Присесть особым образом

3. — В) Директора

4. — Б) Этнографическая экспедиция

5. — В) Два телевизора

6. — А) Женой