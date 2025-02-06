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Четверг 6 февраля

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Тест: насколько хорошо вы знаете тонкие детали сюжетов кино из СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете тонкие детали сюжетов кино из СССР?
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Советское кино оставило неизгладимый след в истории мирового искусства.

Эти фильмы не только развлекали, но и формировали ценности, прививали доброту и человечность, побуждали задуматься о глубоких жизненных вопросах. От комедий Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая до философских драм Андрея Тарковского — советский кинематограф охватывает широкий спектр жанров.

Насколько хорошо вы знакомы с этим богатым наследием? Сможете ли назвать сюжетные детали, которые вспомнит только истинный ценитель советского кинематографа?

1. В каком фильме звучит песня "У природы нет плохой погоды"?

А) Служебный роман

Б) Карнавальная ночь

В) Ирония судьбы

2. Что нужно было делать при встрече с чатланином в кинофильме “Кин-дза-дза”?

А) Трижды плюнуть на землю

Б) Повернуться вокруг себя три раза

В) Присесть особым образом

3. Какую должность занимала Катерина в конце фильма "Москва слезам не верит"?

А) Уборщицы

Б) Бухгалтера

В) Директора

4. Какой была цель приезда Шурика на Кавказ в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?

А) Спасение возлюбленной

Б) Этнографическая экспедиция

В) Спасение возлюбленной

5. Антон Семенович Шпак из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" уверен, что у него украли кучу всего. Что из этих вещей он не называет?

А) Три портсигара отечественных

Б) Пиджак замшевый

В) Два телевизора

6. Кем еще приходилась Ганже учительница русского языка Светлана Афанасьева из "Большой перемены"?

А) Женой

Б) Сестрой

В) Подругой

Правильные ответы:

1. — А) Служебный роман

2. — В) Присесть особым образом

3. — В) Директора

4. — Б) Этнографическая экспедиция

5. — В) Два телевизора

6. — А) Женой

Шоу-бизнес в Telegram

6 февраля 2025, 12:32
Кадр из фильма "Карнавальная ночь" (1956) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР

Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР
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Тест: угадай советское кино по финальному кадру

Тест: угадай советское кино по финальному кадру
Перед вами необычный тест! Мы покажем вам финальные кадры из известных советских фильмов, а ваша задача – угадать название картины. Это будет настоящее путешествие в прошлое, где каждый кадр наполнен атмосферой того времени. Готовы проверить свою кинопамять? Тогда начнем! ВОПРОСЫ 1.

Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе

Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе
Мы уверены, что вы не раз погружались в мир любимых советских мультфильмов. Эти яркие и запоминающиеся истории оставили неизгладимый след в нашем детстве. А сможете ли вы узнать героя, услышав лишь одну его фразу? Давайте вспомним те незабываемые моменты и диалоги, которые так прочно вошли в нашу жизнь.

Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР

Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР
Вы помните эти моменты, когда фраза из старого фильма вызывает улыбку? Когда одна строчка мгновенно переносит вас в прошлое, где каждый кадр наполнен теплом и знакомыми лицами? Если вы без труда можете продолжить цитаты вроде "Кушать подано! Садись жрать, пожалуйста!" – значит, ваше детство точно прошло под аккомпанемент великих советских кинолент. ВОПРОСЫ 1.

Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов?
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