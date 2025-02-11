Тест: угадайте шедевры советского кино о спорте по одному кадру

Тест: угадай советское кино по финальному кадру

Перед вами необычный тест! Мы покажем вам финальные кадры из известных советских фильмов, а ваша задача – угадать название картины. Это будет настоящее путешествие в прошлое, где каждый кадр наполнен атмосферой того времени. Готовы проверить свою кинопамять? Тогда начнем! ВОПРОСЫ 1.