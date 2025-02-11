Тест: угадайте шедевры советского кино о спорте по одному кадру

Однако, несмотря на это, количество фильмов о спорте в советском кинематографе было относительно невелико. Мы решили выбрать несколько знаковых лент, чтобы проверить, насколько хорошо вы помните советское кино.
1. Сможете вспомнить этот фильм?
А) "Третий тайм"
Б) "Штрафной удар"
В) "Спорт, спорт, спорт"
2. В каком фильме мы видели такой кадр?
А) "Удар! Еще удар!"
Б) "Все решает мгновение"
В) "Восьмое чудо света"
3. Как называется этот анимационный фильм?
А) "Матч-реванш"
Б) "Необыкновенный матч"
В) "Приходи на каток"
4. Какое название приходит на ум при виде этих персонажей?
А) "Матч"
Б) "Третий тайм"
В) "Два тайма в году"
5. Откуда эта героиня?
А) "Дорогая Елена Сергеевна"
Б) "Чучело"
В) "Куколка"
Правильные ответы:
1. — Б) "Штрафной удар"
2. — А) "Удар! Еще удар!"
3. — А) "Матч-реванш"
4. — Б) "Третий тайм"
5. — В) "Куколка"