Тест: насколько хорошо вы знаете любимые советские мелодрамы?

Советские фильмы о любви часто отличались искренностью и глубиной чувств. Они умели затрагивать самые тонкие струны души, рассказывая истории о настоящих чувствах и человеческих судьбах.
Готовы ли вы вспомнить романтику и страсть, запечатленные на экране? Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете советские фильмы о любви.
1. В какой советской картине герои заключают между собой соглашение, по которому они с помощью психологического аутотренинга должны влюбиться друг в друга?
А) "Вам и не снилось"
Б) "Противостояние"
В) "Влюблен по собственному желанию"
2. Почему в кинокартине "Вам и не снилось" Катя не получала писем возлюбленного Ромы?
А) Их не относили на почту
Б) Катя перепутала адрес
В) Их перехватывала бабушка
3. Кто сыграл графа Калиостро в советском кинофильме "Формула любви"?
А) Олег Басилашвили
Б) Досхан Жолжаксынов
В) Нодар Мгалоблишвили
4. В фильме "В моей смерти прошу винить Клаву К" Сережа Лавров влюблен в симпатичную девочку Клаву Климкову, не отвечающую ему взаимностью. Однако в него безответно влюблена другая девочка, одноклассница. Как ее звали?
А) Лена Иващенко
Б) Мила Ященко
В) Таня Ищенко
5. Кем работал Рудольф Рачков, возлюбленный 20-летней Катерины из фильма "Москва слезам не верит"?
А) Дизайнер
Б) Кинорежиссер
В) Телеоператор
6. Как звали мальчика, в которого влюбилась Лена Бессольцева в фильме про подростковые чувства "Чучело"?
А) Валя
Б) Лохматый
В) Дима
Правильные ответы:
1. — В) "Влюблен по собственному желанию"
2. — В) Их перехватывала бабушка
3. — В) Нодар Мгалоблишвили
4. — В) Таня Ищенко
5. — В) Телеоператор
6. — В) Дима