Тест: насколько хорошо вы знаете любимые советские мелодрамы?

В мире кино существует множество шедевров, которые оставили глубокий след в сердцах зрителей.

Советские фильмы о любви часто отличались искренностью и глубиной чувств. Они умели затрагивать самые тонкие струны души, рассказывая истории о настоящих чувствах и человеческих судьбах.

Готовы ли вы вспомнить романтику и страсть, запечатленные на экране? Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете советские фильмы о любви.

1. В какой советской картине герои заключают между собой соглашение, по которому они с помощью психологического аутотренинга должны влюбиться друг в друга?

А) "Вам и не снилось"

Б) "Противостояние"

В) "Влюблен по собственному желанию"

2. Почему в кинокартине "Вам и не снилось" Катя не получала писем возлюбленного Ромы?

А) Их не относили на почту

Б) Катя перепутала адрес

В) Их перехватывала бабушка

3. Кто сыграл графа Калиостро в советском кинофильме "Формула любви"?

А) Олег Басилашвили

Б) Досхан Жолжаксынов

В) Нодар Мгалоблишвили

4. В фильме "В моей смерти прошу винить Клаву К" Сережа Лавров влюблен в симпатичную девочку Клаву Климкову, не отвечающую ему взаимностью. Однако в него безответно влюблена другая девочка, одноклассница. Как ее звали?

А) Лена Иващенко

Б) Мила Ященко

В) Таня Ищенко

5. Кем работал Рудольф Рачков, возлюбленный 20-летней Катерины из фильма "Москва слезам не верит"?

А) Дизайнер

Б) Кинорежиссер

В) Телеоператор

6. Как звали мальчика, в которого влюбилась Лена Бессольцева в фильме про подростковые чувства "Чучело"?

А) Валя

Б) Лохматый

В) Дима

Правильные ответы:

1. — В) "Влюблен по собственному желанию"

2. — В) Их перехватывала бабушка

3. — В) Нодар Мгалоблишвили

4. — В) Таня Ищенко

5. — В) Телеоператор

6. — В) Дима



