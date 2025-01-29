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Среда 29 января

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Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"?

Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"?
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Фильм "Тот самый Мюнхаузен" с выдающимися Олегом Янковским и Александром Абдуловым – настоящее киноволшебство, оставляющее незабываемое впечатление.

Многие зрители помнят захватывающие приключения, яркие образы и необычные сюжетные повороты этой советской классики. Насколько хорошо вы знаете детали этого шедевра?

Пора проверить свои знания и выяснить, сколько вы запомнили из этой уникальной картины. Вы не только вспомните свои любимые моменты, но и сможете узнать что-то новое.

1. Когда состоялась премьера фильма "Тот самый Мюнхаузен"?

А) 1 января 1980 года

Б) 11 января 1979 года

В) 1 февраля 1980 года

2. Сколько серий фильма показывалось по Центральному Телевидению СССР?

А) 1

Б) 2

В) Фильм не был показан по телевидению

3. Где происходит действие фильма в первой серии?

А) В Австрии

Б) В Германии

В) В Швеции

4. Чем стрелял барон Мюнхаузен в оленя?

А) Персиковыми косточками

Б) Шишками

В) Вишневыми косточками

5. С кем живет барон Мюнхаузен в своем замке?

А) С Якобиной фон Дуттен

Б) С Мартой

В) С Маленькой Бертой

Правильные ответы:

1. — А) 1 января 1980 года

2. — Б) 2

3. — Б) В Германии

4. — В) Вишневыми косточками

5. — Б) С Мартой

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2025, 20:56
Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" (1979) / Киностудия "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

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