Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"?

Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате

Многие культовые советские фильмы получили совершенно иные названия за границей, что иногда затрудняет их опознание. Зачастую прокатчики и переводчики стремятся адаптировать название к местной культуре, и в результате оригинал становится неузнаваемым. Сможете ли вы угадать хотя бы 3 из 6 советских фильмов по их западным названиям? Это интересный вызов, который заставит вас вспомнить о классике советского кино и проверить свои знания.