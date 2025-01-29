Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"?

Многие зрители помнят захватывающие приключения, яркие образы и необычные сюжетные повороты этой советской классики. Насколько хорошо вы знаете детали этого шедевра?
Пора проверить свои знания и выяснить, сколько вы запомнили из этой уникальной картины. Вы не только вспомните свои любимые моменты, но и сможете узнать что-то новое.
1. Когда состоялась премьера фильма "Тот самый Мюнхаузен"?
А) 1 января 1980 года
Б) 11 января 1979 года
В) 1 февраля 1980 года
2. Сколько серий фильма показывалось по Центральному Телевидению СССР?
А) 1
Б) 2
В) Фильм не был показан по телевидению
3. Где происходит действие фильма в первой серии?
А) В Австрии
Б) В Германии
В) В Швеции
4. Чем стрелял барон Мюнхаузен в оленя?
А) Персиковыми косточками
Б) Шишками
В) Вишневыми косточками
5. С кем живет барон Мюнхаузен в своем замке?
А) С Якобиной фон Дуттен
Б) С Мартой
В) С Маленькой Бертой
Правильные ответы:
1. — А) 1 января 1980 года
2. — Б) 2
3. — Б) В Германии
4. — В) Вишневыми косточками
5. — Б) С Мартой