Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате

ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе

Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир любимых советских фильмов. Эти картины стали настоящими символами эпохи, их цитаты до сих пор звучат в наших разговорах. А сможете ли вы угадать фильм по одной-единственной фразе? Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы помните классику советского кинематографа. Начнем! ВОПРОСЫ 1.