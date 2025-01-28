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Вторник 28 января

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Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате

Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате
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Многие культовые советские фильмы получили совершенно иные названия за границей, что иногда затрудняет их опознание. Зачастую прокатчики и переводчики стремятся адаптировать название к местной культуре, и в результате оригинал становится неузнаваемым.

Сможете ли вы угадать хотя бы 3 из 6 советских фильмов по их западным названиям? Это интересный вызов, который заставит вас вспомнить о классике советского кино и проверить свои знания. Мы привыкли к тому, что многие фильмы меняют названия при выходе на международные экраны, но иногда изменения бывают настолько радикальными, что от первоначального названия не остается и следа.

1. Какая советская кинокартина показывалась в ФРГ под названием "Спасайся кто может"?

А) "Пираты XX века"

Б) "Старики-разбойники"

В) "Полосатый рейс"

2. Какой фильм вышел в прокате США под названием "Необычный вор"?

А) "Иван Васильевич меняет профессию"

Б) "Кавказская пленница"

В) "Берегись автомобиля"

3. В английском прокате фильм назывался "Никаких каникул для Иночкина". А как звучит оригинал?

А) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Б) "Курьер"

В) "Каникулы Петрова и Васечкина"

4. В Аргентине зрители смотрели этот советский фильм под устрашающим названием "Нападение на бронепоезд"

А) "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Б) "Неуловимые мстители"

В) "Адъютант его превосходительства"

5. В финском прокате этот фильм получил название "Багдадский маг". Догадались?

А) "Старик Хоттабыч"

Б) "Сказка о царе Салтане"

В) "Приключения Ходжи Насреддина"

6. Есть предположения, какой фильм мог показываться В ГДР под названием "Курортная любовница"?

А) "Вокзал для двоих"

Б) "Три плюс два"

В) "Любовь и голуби"

Правильные ответы:

1. — В) "Полосатый рейс"

2. — В) "Берегись автомобиля"

3. — А) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

4. — А) "Свой среди чужих, чужой среди своих"

5. — А) "Старик Хоттабыч"

6. — В) "Любовь и голуби"


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    28 января 2025, 22:07
    Фото: Freepik
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