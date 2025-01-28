Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате

Сможете ли вы угадать хотя бы 3 из 6 советских фильмов по их западным названиям? Это интересный вызов, который заставит вас вспомнить о классике советского кино и проверить свои знания. Мы привыкли к тому, что многие фильмы меняют названия при выходе на международные экраны, но иногда изменения бывают настолько радикальными, что от первоначального названия не остается и следа.
1. Какая советская кинокартина показывалась в ФРГ под названием "Спасайся кто может"?
А) "Пираты XX века"
Б) "Старики-разбойники"
В) "Полосатый рейс"
2. Какой фильм вышел в прокате США под названием "Необычный вор"?
А) "Иван Васильевич меняет профессию"
Б) "Кавказская пленница"
В) "Берегись автомобиля"
3. В английском прокате фильм назывался "Никаких каникул для Иночкина". А как звучит оригинал?
А) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
Б) "Курьер"
В) "Каникулы Петрова и Васечкина"
4. В Аргентине зрители смотрели этот советский фильм под устрашающим названием "Нападение на бронепоезд"
А) "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Б) "Неуловимые мстители"
В) "Адъютант его превосходительства"
5. В финском прокате этот фильм получил название "Багдадский маг". Догадались?
А) "Старик Хоттабыч"
Б) "Сказка о царе Салтане"
В) "Приключения Ходжи Насреддина"
6. Есть предположения, какой фильм мог показываться В ГДР под названием "Курортная любовница"?
А) "Вокзал для двоих"
Б) "Три плюс два"
В) "Любовь и голуби"
Правильные ответы:
1. — В) "Полосатый рейс"
2. — В) "Берегись автомобиля"
3. — А) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
4. — А) "Свой среди чужих, чужой среди своих"
5. — А) "Старик Хоттабыч"
6. — В) "Любовь и голуби"