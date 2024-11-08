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Пятница 8 ноября

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Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед"

Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед"
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В Cети появился тизер-трейлер долгожданного продолжения народной комедии "Батя" – "Батя 2. Дед". Режиссером фильма выступил Илья Учитель.

Премьера запланирована на 3 апреля 2025 года, и поклонники оригинала с нетерпением ждут, что же приготовили создатели. Сюжет сиквела обещает быть не только увлекательным, но и трогательным. Зрителей ожидают воспоминания маленького Макса о его поездках в деревню к Деду, а также история самого Деда, который прошел через все ужасы Великой Отечественной войны. Роль Деда исполнил талантливый Евгений Цыганов, который впервые сыграл персонажа в таком возрасте. Превращение актера в пожилого человека заняло более двух с половиной часов, что подчеркивает серьезный подход к созданию образа.

Первая часть "Батя" вышла в 2021 году и сразу завоевала симпатии зрителей. Авторы неоднократно высказывали желание продолжить историю, однако написание сценария и поиск новых сюжетных поворотов заняли несколько лет. В отличие от первой картины, "Батя 2. Дед" охватывает три эпохи: современность, 1990-е и 1940-е годы. Основная линия сюжета вращается вокруг Макса и Ирины, находящихся на грани развода. Макс приезжает за сыном на осенние каникулы, но подросток сбегает к своему деду в деревню. В процессе поисков Макс вспоминает о своих детских приключениях и о том, как его собственные родители вели себя во время развода.

Илья Учитель отмечает, что фильм сохраняет тот же вайб, что и первая часть, но становится еще глубже благодаря личным переживаниям создателей. "Батя 2. Дед" — это не только история о деде и внуке, но и о поисках любви внутри семьи и связи между поколениями.

В картине также принимают участие известные актеры: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и другие. Интересно, что сюжет основан на реальной истории деда Антона Зайцева, который прошел всю войну и стал прототипом героя Цыганова. Производством фильма занимаются Good Story Media, ТНТ и "Централ Партнершип".

Съемки "Батя 2. Дед" проходили этим летом в различных локациях, включая Москву и маленькое село Кын. Для одной из массовых сцен был привлечен настоящий поезд времен Великой Отечественной войны, что добавляет фильму исторической достоверности и глубины.

Фильм обещает быть не только комедийным, но и наполненным важными жизненными уроками о дружбе, любви и семейных традициях, которые связывают поколения. Таким образом, "Батя 2. Дед" станет не просто продолжением истории, а настоящим исследованием человеческих отношений через призму времени.

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8 ноября 2024, 13:05
Евгений Цыганов. Кадр из трейлера фильма "Батя 2. Дед"
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