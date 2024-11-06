Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните!

Никита Михалков – талантливый режиссер, сценарист, продюсер и актер. В том или ином качестве он появился почти полутора сотнях популярных картин. Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым в той или роли вы помните! Этот тест вам понравится, как и тест по фильмам Эльдара Рязанова, который вызвал большой интерес. 1.