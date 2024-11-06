Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

В новом тесте — известные цитаты из фильма, но каждая из них неполная. Вам нужно выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных. Чтобы облегчить задачу, каждая цитата сопровождается кадром из фильма.
"Покровские ворота" – это один из самых трогательных советских фильмов. Он оставил яркий след в сердцах зрителей.
В новом тесте — известные цитаты из фильма, но каждая из них неполная. Вам нужно выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных. Чтобы облегчить задачу, каждая цитата сопровождается кадром из фильма.