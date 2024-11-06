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Среда 6 ноября

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Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"
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"Покровские ворота" – это один из самых трогательных советских фильмов. Он оставил яркий след в сердцах зрителей.

В новом тесте — известные цитаты из фильма, но каждая из них неполная. Вам нужно выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных. Чтобы облегчить задачу, каждая цитата сопровождается кадром из фильма.

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6 ноября 2024, 15:00
Кадр из фильма "Покровские ворота" (1983)
Дни.ру✓ Надежный источник

В прокат вышла спортивная драма "Федя. Народный футболист" с Борисом Щербаковым

В прокат вышла спортивная драма "Федя. Народный футболист" с Борисом Щербаковым
На экраны выходит спортивная драма "Федя. Народный футболист". Картина посвящена жизни и карьере Федора Черенкова, легендарного полузащитника московского "Спартака". Фильм рассказывает о пути спортсмена от первых шагов в футболе до международных успехов, охватывая ключевые моменты его биографии и внутренние переживания.

ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните!

ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните!
Никита Михалков – талантливый режиссер, сценарист, продюсер и актер. В том или ином качестве он появился почти полутора сотнях популярных картин. Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым в той или роли вы помните! Этот тест вам понравится, как и тест по фильмам Эльдара Рязанова, который вызвал большой интерес. 1.

Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал

Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал
Эмма Стоун отмечает свой 36-й день рождения. Это отличный повод вспомнить о пяти ее ярких ролях, которые сделали ее одной из самых востребованных актрис современности. В числе этих ролей — Скитер из "Прислуги", Миа из "Ла-Ла Ленд", дочь Риггана в "Бердмэне", Энни в "Маньяке" и Джулс в "SuperПерцах".

ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты

ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты
Фильм Эльдара Рязанова в этом году отмечает 45-летие выхода на экраны. Кажется, за эти годы мы выучили его наизусть. Но так ли это? Давайте проверим знание фактов и цитат из картины! 1.

Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"

Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"
Джаред Лето и Лупита Нионго объединятся в новом фильме "Кража Луника". Картина обещает стать захватывающим триллером, основанным на реальных событиях. В центре сюжета находятся агенты ЦРУ, которые в 1959 году осуществили дерзкую операцию по похищению модели советской космической станции "Луна-2" с аэрокосмической выставки в Мексике.

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