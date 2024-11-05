ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам

Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера

Сегодня Павлу Прилучному исполнилось 37 лет. В честь этого события мы решили вспомнить его лучшие роли, которые сделали его одним из самых ярких актеров российского кино. С самого детства, когда он увлекался вокалом, хореографией и даже боксом, мечты о карьере бандита сменились на более разнообразные образы.