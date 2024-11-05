ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам

1. Ленька собрался плыть в Черепково с дядей Сашей. А что он оттуда хотел привезти?
А. Порох;
Б. Бензин для лодки;
В. Керосин для печки
2. Как зовут оставшегося в городе мужа Людмилы?
А. Васька;
Б. Федька;
В. Генка.
3. Кому просили подсобить с картошкой тетю Шуру?
А. Филиппову;
Б. Егорову;
В. Тянякову.
4. Варенье из какой ягоды особенно получилось у тети Шуры?
А. Из брусники;
Б. Из малины;
В. Из клюквы.
5. Что наказал отец дочке Оле перед отъездом на курорт?
А. Закрывать голубятню на засов;
Б. Купить пшенички ддя птенцов;
В. Не забыть ставить воду для голубей.
6. Какие деревья осматривали на экскурсии Василий Егорович и Раиса Захаровна?
А. Карликовые деревья японского мандирину Уншу;
Б. Горный китайский бамбук Фаргезия;
В. Чайный куст Сан Дегори;
7. На что в доме Кузякиных наткнулась Раиса Захаровна?
А. На самовар;
Б. На стену непонимания, эгоизма и ненависти;
В. На толпу обезумевших женщин.
ОТВЕТЫ
1. А. Порох;
2. В. Генка;
3. А. Филиппову;
4. А. Из брусники;
5. Б. Купить пшенички для птенцов;
6. А. Карликовые деревья японского мандирину Уншу;
7. Б. На стену непонимания, эгоизма и ненависти.