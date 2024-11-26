ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих"

Фильм Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вышел в 1982 году. Эта мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях по сей день остается одной из самых любимых у зрителей. Но только фанаты ответят на каверзные вопросы по этой ленте. С тестом на знание имен другой ленты Рязанова вы отлично справились.

1. Сколько стоит комплексный обед для проезжающих в привокзальном ресторане Заступинска?

А. 1.20;

Б. 1.50;

В. 2.40.

2. "Эта курица при жизни работала официанткой в вашем ресторане", – жалуется Платон Рябинин. Почему он сделал такой вывод?

А. Она такая же мерзкая;

Б. Она такая же жилистая;

В. Она и мерзкая, и жилистая одновременно.

3. Шампунь из какой страны, от которого хорошо растут волосы, завезли в аптечный киоск Заступинска?

А. Югославский;

Б. Польский;

В. Болгарский.

4. Артистов какого театра приветствовали по громкой связи на вокзале Заступинска?

А. Московского драматического театра имени Гоголя;

Б. Ереванского драматического театра имени Станиславского;

В. Белгородского драматического театра имени Щепкина.

5. Есть ли дети у пианиста Платона Сергеевича?

А. Дочь-студентка;

Б. Сын-школьник;

В. Про это в фильме не говорится.

6. Куда провожали подругу жены Платона Рябинина, когда случилась автоавария?

А. В Перу;

Б. В Пакистан;

В. В Алжир.

ОТВЕТЫ

1. А. 1.20;

2. В. Она и мерзкая, и жилистая одновременно;

3. А. Югославский;

4. Б. Ереванского драматического театра имени Станиславского;

5. А. Дочь-студентка;

6. В. В Алжир.