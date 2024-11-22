ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал"

1. Какое имя-отчество у отца Нины, художника оформителя Соломатина?
А. Михаил Иосифович;
Б. Максим Викторович;
В. Михаил Моисеевич.
2. Кого в этой ленте сыграла Клара Лучко?
А. Маму Нины Соломатиной;
Б. Председателя приемной комиссии театрального института;
В. Вторую жену художника Соломатина.
3. В этой картине играет Александр Михайлов, знакомый по ленте "Любовь и голуби". А кто его персонаж?
А. Ремизов, отец мальчика Коли;
Б. Вадим Артурович, режиссер самодеятельного театра;
В. Женя, ухажер Нины.
4. Как звали ухажера Нины, которого сыграл Александр Абдулов?
А. Вадим;
Б. Максим;
В. Никита.
5. В чьем исполнении звучат песни в этом фильме?
А. Ирины Муравьевой;
Б. Аллы Пугачевой;
В. Жанны Рождественской.
ОТВЕТЫ
1. А. Михаил Иосифович;
2. В. Вторую жену художника Соломатина;
3. А. Ремизов, отец мальчика Коли;
4. В. Никита;
5. В. Жанны Рождественской.