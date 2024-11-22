ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал"

Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов

Фильм "12 стульев" – это экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которая была снята в СССР в 1971 году режиссером Леонидом Гайдаем. Этот комедийный фильм стал классикой советского кино и получил широкую популярность благодаря своему остроумному юмору, яркому сюжету и харизматичным персонажам. Пройдите тест по этой картине или пересмотрите ее заново! ВОПРОСЫ 1.