Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы?

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Вот уже сорок лет мы смотрим фильм "Любовь и голуби", снятый Владимиром Меньшовым. Хотя в качестве режиссер он создал 11 лент, а как актер сыграл в полутора сотнях картин. Давайте вспомним лучшие из них. 1.