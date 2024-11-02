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Суббота 2 ноября

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Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы?

Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы?
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Советские мелодрамы отличались глубиной сюжета и великолепной актерской игрой. Их герои сталкивались с реальными проблемами, что делало истории близкими и понятными.

Предлагаем вам проверить свои знания о советских фильмах о любви с помощью увлекательного теста. Напрягите свою память и вспомните яркие моменты из любимых картин. Не заглядывайте в Интернет — дайте шанс своим воспоминаниям.

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2 ноября 2024, 15:18
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов"

Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов"
"Игра престолов" станет фильмом и выйдет на большие экраны. Поклонники знаменитого сериала ликуют, ведь стало известно о начале съемок полнометражного кино, действие которого развернется в увлекательном фэнтезийном мире. Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Warner Bros.

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов
Вот уже сорок лет мы смотрим фильм "Любовь и голуби", снятый Владимиром Меньшовым. Хотя в качестве режиссер он создал 11 лент, а как актер сыграл в полутора сотнях картин. Давайте вспомним лучшие из них. 1.

ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты

ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты
Советская лирическая комедия "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина вышла на экраны в январе 1985 года. И вот уже сорок лет остается любимой зрителями разных возрастов. Давайте проверим внимательность! 1.

На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии "Беги"

На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии "Беги"
В авантюрной комедии "Беги", режиссером которой выступает Роман Артемьев, зрители смогут увидеть яркие образы Никиты Кологривого и Михаила Пореченкова. Съемки картины начались в октябре, а премьера запланирована на весну 2025 года. Роман Артемьев подчеркнул, что ему удалось собрать на одной площадке двух талантливых актеров, представляющих разные поколения.

ТЕСТ по любимому фильму "Ширли-мырли": вспоминаем цитаты и героев

ТЕСТ по любимому фильму "Ширли-мырли": вспоминаем цитаты и героев
Фарсовая кинокомедия "Ширли-мырли" была снята в 1995 году режиссером Владимиром Меньшовым на киностудии "Мосфильм". Вера Алентова, Валерий Гаркалин, Инна Чурикова, Олег Табаков, Армен Джигарханян, Игорь Угольников – в ней играли все звезды российского кино. Фильм полюбился зрителям, разошелся на цитаты и стал по-настоящему народным. Давайте вспомним эту замечательную кинокартину вместе! 1.

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