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Четверг 31 октября

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ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини

ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини
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Леонид Гайдай в качестве режиссера снял два десятка картин. Многие мы знаем наизусть. Поэтому простой тест на знание героинь этих лент не вызовет у вас затруднений. Поехали!

1. Героиня этой ленты Татьяны Пегова (Светлана Аманова) едет встречаться со своим женихом.

А. "Спортлото-82";

Б. "Частный детектив, или Операция "Кооперация";

В. "Опасно для жизни".

2. Вера Ивановна (Валентина Титова), секретарь начальника, появляется в этой ленте.

А. "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди";

Б. "За спичками";

В. "По улицам комод водили".

3. Зинаида (Светлана Крючкова), любовница Анатолия, появляется в одной из новелл этого фильма.

А. "Не может быть!"

Б. "Жених с того света";

В. "Инкогнито из Петербурга".

4. Киноактриса Зинаида Михайловна Тимофеева (актриса Наталья Селезнева) – героиня этой киноленты.

А. "Ляна";

Б. "Иван Васильевич меняет профессию";

В. "В пути".

5. Мадам Грицацуева (Наталья Крачковская), вдова инвалида Первой мировой войны и владелица бакалейной лавки – героиня этого фильма.

А. "12 стульев";

Б. "Жених с того света";

В. "Пес Барбос и необычный кросс".

6. Варвара Сергеевна Плющ (Нонна Мордюкова) – управдом в этой ленте.

А. "Бриллиантовая рука";

Б. "Черные перчатки";

В. "За спичками".

7.Любаша Соловьева (Надежда Румянцева) – учетчица на заводе в этом фильме.

А. "Долгий путь";

Б. "Ветер";

В. "Трижды воскресший".

ОТВЕТЫ

1. А. "Спортлото-82";

2. В. "По улицам комод водили";

3. А. "Не может быть!";

4. Б. "Иван Васильевич меняет профессию";

5. А. "12 стульев";

6. А. "Бриллиантовая рука";

7. В. "Трижды воскресший".

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31 октября 2024, 11:31
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советские фильмы по красивым осенним кадрам

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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