ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини

Александр Петров появился в образе двух братьев-близнецов в трейлере комедии "Василий"

В 2025 году зрители смогут насладиться приключенческой комедией "Василий". Актер Александр Петров воплотит на экране сразу двух братьев-близнецов. Сюжет фильма обещает быть захватывающим и полным неожиданных поворотов, ведь братья, разлученные в детстве, вновь встретятся и столкнутся с множеством проблем, которые им предстоит решить вместе.