ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини

1. Героиня этой ленты Татьяны Пегова (Светлана Аманова) едет встречаться со своим женихом.
А. "Спортлото-82";
Б. "Частный детектив, или Операция "Кооперация";
В. "Опасно для жизни".
2. Вера Ивановна (Валентина Титова), секретарь начальника, появляется в этой ленте.
А. "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди";
Б. "За спичками";
В. "По улицам комод водили".
3. Зинаида (Светлана Крючкова), любовница Анатолия, появляется в одной из новелл этого фильма.
А. "Не может быть!"
Б. "Жених с того света";
В. "Инкогнито из Петербурга".
4. Киноактриса Зинаида Михайловна Тимофеева (актриса Наталья Селезнева) – героиня этой киноленты.
А. "Ляна";
Б. "Иван Васильевич меняет профессию";
В. "В пути".
5. Мадам Грицацуева (Наталья Крачковская), вдова инвалида Первой мировой войны и владелица бакалейной лавки – героиня этого фильма.
А. "12 стульев";
Б. "Жених с того света";
В. "Пес Барбос и необычный кросс".
6. Варвара Сергеевна Плющ (Нонна Мордюкова) – управдом в этой ленте.
А. "Бриллиантовая рука";
Б. "Черные перчатки";
В. "За спичками".
7.Любаша Соловьева (Надежда Румянцева) – учетчица на заводе в этом фильме.
А. "Долгий путь";
Б. "Ветер";
В. "Трижды воскресший".
ОТВЕТЫ
1. А. "Спортлото-82";
2. В. "По улицам комод водили";
3. А. "Не может быть!";
4. Б. "Иван Васильевич меняет профессию";
5. А. "12 стульев";
6. А. "Бриллиантовая рука";
7. В. "Трижды воскресший".