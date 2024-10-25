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Пятница 25 октября

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ТЕСТ: заковыристые вопросы по любимому фильму "Бриллиантовая рука"

ТЕСТ: заковыристые вопросы по любимому фильму "Бриллиантовая рука"
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Советская эксцентрическая комедия "Бриллиантовая рука" была снята в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем. Кажется, мы знаем ее наизусть. Но обращали ли внимание на детали? Давайте проверим!

1. Кем работал Семен Семенович Горбунков?

А. Старшим специалистом в "Гипрорыбе";

Б. Инженером в "Гипрострое";

В. Учителем младших классов.

2. Почему Горбунков не хотел ехать в круиз?

А. Не было денег;

Б. Копил на машину;

В. Хотел купить жене шубу.

3. Как назывался теплоход, на котором путешествовал Горбунков?

А. "Михаил Светлов";

Б. "Михаил Ломоносов";

В. "Михаил Носов".

4. На каком этаже живет семья Горбунков?

А. На первом;

Б. На втором;

В. На третьем.

5. В каком из этих городов не был Семен Горбунков?

А. В Стамбуле;

Б. В Марселе;

В. В Нью-Йорке.

6. Для чего, по версии управдома, планируются дворы в нашей стране?

А. Для гуляний;

Б. Для эстетики;

В. Для митингов.

7. В номере 327 какой гостиницы встречался Горбунков с Анной Сергеевной?

А. "Атлантика";

Б. "Интурист";

В. "Плакучая ива".

ОТВЕТЫ

1. А. Старшим специалистом в "Гипрорыбе";

2. В. Хотел купить жене шубу;

3. А. "Михаил Светлов";

4. В. На третьем;

5. В. В Нью-Йорке;

6. Б. Для эстетики;

7.А. "Атлантика".

Шоу-бизнес в Telegram

25 октября 2024, 14:16
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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