ТЕСТ: заковыристые вопросы по любимому фильму "Бриллиантовая рука"

Тест для внимательных: каких героев из советских фильмов не хватает в кадре?

Предлагаем вам проверить свои знания о советском кино в новом увлекательном тесте. Многие из нас выросли на классических фильмах, которые оставили неизгладимый след в сердцах зрителей. В этом тесте мы предложим вам кадры из известных лент, но с одним интересным нюансом: кто-то из персонажей будет отсутствовать.