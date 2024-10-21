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ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"

ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"
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Научно-фантастический советский двухсерийный художественный телевизионный фильм Владимира Бортко "Собачье сердце" вышел в 1988 году. Картину отметили призами в Италии, Польше, Болгарии. А через два года режиссеру и исполнителю роли профессора Евгению Евстигнееву вручили Госпремию. Давайте вместе вспомним эту ленту!

1. Чем собакам спасал жизнь покойный повар Влас с Пречистенки?

А. "Махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса";

Б. "Завсегда давал в прихожей погреться";

В. "Какие будки строил для собак!".

2. Какую колбасу покупал профессор Преображенский в Моссельпроме?

А. "Особую краковскую";

Б. "Настоящую докторскую";

В. "Ливерную".

3. Сколько жилтоваришей вселили в квартиру номер 3, где жил Федор Павлович Саблин, сосед Филиппа Филипповича Преображенского?

А. – Двух;

Б – Трех;

В – Четырех.

4. Сколько на самом деле лет было пациентке, которой Преображенский решил вставить яичники обезьяны?

А. 45;

Б. 51;

В. 55.

5. Как звали карточного шулера, которого "знает вся Москва" и который "не может пропустить ни одной гнусной модистки";

А. Морриц;

Б. Франц;

В. Герц.

6. Профессор Преображенский оперировал у себя дома лишь в самых крайних случаях, поскольку эту "слишком дорого стоит", Сколько именно?

А. 40 золотых;

Б. 30 серебряников;

В. 50 червонцев.

7. В скольких комнатах живет и работает профессор Преображенский?

А. В пяти;

Б. В семи;

В. В восьми.

ОТВЕТЫ

1. А. "Махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса";

2. А. "Особую краковскую";

3. В. Четырех.

4. Б. 51;

5. А. Морриц;

6. В. 50 червонцев.

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2024, 14:13
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте знаменитый советский фильм по кадру с собакой

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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