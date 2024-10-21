ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"

1. Чем собакам спасал жизнь покойный повар Влас с Пречистенки?
А. "Махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса";
Б. "Завсегда давал в прихожей погреться";
В. "Какие будки строил для собак!".
2. Какую колбасу покупал профессор Преображенский в Моссельпроме?
А. "Особую краковскую";
Б. "Настоящую докторскую";
В. "Ливерную".
3. Сколько жилтоваришей вселили в квартиру номер 3, где жил Федор Павлович Саблин, сосед Филиппа Филипповича Преображенского?
А. – Двух;
Б – Трех;
В – Четырех.
4. Сколько на самом деле лет было пациентке, которой Преображенский решил вставить яичники обезьяны?
А. 45;
Б. 51;
В. 55.
5. Как звали карточного шулера, которого "знает вся Москва" и который "не может пропустить ни одной гнусной модистки";
А. Морриц;
Б. Франц;
В. Герц.
6. Профессор Преображенский оперировал у себя дома лишь в самых крайних случаях, поскольку эту "слишком дорого стоит", Сколько именно?
А. 40 золотых;
Б. 30 серебряников;
В. 50 червонцев.
7. В скольких комнатах живет и работает профессор Преображенский?
А. В пяти;
Б. В семи;
В. В восьми.
ОТВЕТЫ
1. А. "Махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса";
2. А. "Особую краковскую";
3. В. Четырех.
4. Б. 51;
5. А. Морриц;
6. В. 50 червонцев.