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Анджелина Джоли похвалила актера Юру Борисова при личной встрече: о чем они говорили

Анджелина Джоли похвалила актера Юру Борисова при личной встрече: о чем они говорили
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Актер Юрий Борисов поделился впечатлениями от своей встречи с Анджелиной Джоли на кинофестивале в Торонто. Этот момент стал настоящей сенсацией.

В интервью порталу "Сноб" российский артист рассказал, что во время фестиваля они с Джоли представляли свои фильмы и пересеклись на мероприятии. Интересно, что Анджелина увидела его работу в фильме "Анора" и решила подойти к актеру, чтобы выразить свое восхищение.

"Она подошла, сказала, что посмотрела "Анору“ и фильм ей очень понравился", — поделился Борисов. Этот момент стал для него значимым и запоминающимся.

Юра также отметил, что у него есть мечта познакомиться с другими известными актерами, такими как Шайа Лабаф, Пол Дано, Джесси Айзенберг и Том Хэнкс. Он выразил желание работать с режиссером Йоргосом Лантимосом, чьи работы его вдохновляют. Эти амбиции подчеркивают стремление Борисова развиваться в международном кино.

Фильм "Анора", в котором Юра сыграл одну из ключевых ролей, произвел фурор на Каннском кинофестивале и теперь доступен для зрителей в России. Вскоре актер появится на экранах в образе Александра Пушкина в фильме "Пророк". Это новый этап в его карьере, который обещает быть не менее интересным.

Кинокритик Александр Голубчиков также высказал мнение о том, как фильм о Пушкине может повлиять на карьеру Юры Борисова. Он считает, что такая роль откроет новые горизонты для актера и привлечет к нему внимание как отечественных, так и зарубежных зрителей.

Шоу-бизнес в Telegram

20 октября 2024, 03:02
Юрий Борисов. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталя"
Сноб✓ Надежный источник

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