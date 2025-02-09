Срочно: умер Олег Стриженов

Народный артист Олег Стриженов ушел на 96-м году жизни.

Смерть артиста подтвердила его помощница в беседе с РИА "Новости". Информация о госпитализации актера появилась ранее — ему потребовалась экстренная медицинская помощь вследствие ишемического инсульта. У Олега Стриженова были нарушения в кровообращении мозга.

Олег Александрович был легендарной фигурой отечественного кинематографа и театра. Зрителям он запомнился благодаря своим ярким ролям в таких фильмах, как "Овод", "Капитанская дочка", "Хождение за три моря", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья" и других. На театральной сцене Стриженов также проявил себя как талантливый актер, работал в нескольких театрах.

За выдающийся вклад в развитие отечественного искусства Олег Александрович получил множество наград. В их числе — почетный приз от премии "Золотой орел". Его имя навсегда останется в истории как символ эпохи классического советского кино.

Александр Стриженов ранее достаточно спокойно комментировать болезнь отца. По его словам, в таком возрасте сложно избежать заболеваний. Он был настроен оптимистически и отмечал, что состояние контролируется врачами.