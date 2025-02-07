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Пятница 7 февраля

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Атакованный Дакотой Соколовский нашел неожиданную защиту после угроз компроматом

Атакованный Дакотой Соколовский нашел неожиданную защиту после угроз компроматом
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Недавно с новой силой вспыхнул конфликт между Ритой Дакотой и Владом Соколовским. Это случилось после откровенных высказываний певицы о неверности экс-супруга.

Блогер и стилист Карина Нигай выступила в защиту Влада. Она отметила, что не стоит возвращаться к старым обидам, при этом каждый из бывших партнеров имеет право на свои чувства и переживания.

Карина подчеркнула, что тепло относится как к Рите, так и к Владу, и призвала не разжигать пламя былых конфликтов. Рита Дакота, напомнившая о своем разводе с Соколовским, сравнила его с нынешним партнером Федором Белогаем, который, по ее словам, проявляет к ней гораздо больше заботы.

Влад Соколовский. Фото: YouTube-канал "Super"

Эти слова задели Влада, который в ответ предположил, что Рита атакует его и использует ситуацию для продвижения своих курсов медитаций. Нигай согласилась с тем, что такое поведение может быть частью "прогрева" для привлечения внимания к собственному проекту.

Блогер отметила, что после расставания Дакота и Соколовский долгое время демонстрировали пример "осознанных бывших", которые смогли наладить теплые отношения ради дочери Мии. Однако Нигай считает, что поддерживать дружеские отношения с экс-партнером — это не обязательно. Главное — сохранять взаимопонимание, если есть общие дети. "Каждый выбирает свою стратегию", — добавила она.

Ранее Рита Дакота пригрозила Владу Соколовскому компроматом. По ее словам, материалы могут быть обнародованы в том случае, если бывший муж не прекратит публичные выпады в ее адрес.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2025, 19:46
Влад Соколовский. Фото: YouTube-канал "Super"
The Voice✓ Надежный источник

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