Атакованный Дакотой Соколовский нашел неожиданную защиту после угроз компроматом

Недавно с новой силой вспыхнул конфликт между Ритой Дакотой и Владом Соколовским. Это случилось после откровенных высказываний певицы о неверности экс-супруга.

Блогер и стилист Карина Нигай выступила в защиту Влада. Она отметила, что не стоит возвращаться к старым обидам, при этом каждый из бывших партнеров имеет право на свои чувства и переживания.

Карина подчеркнула, что тепло относится как к Рите, так и к Владу, и призвала не разжигать пламя былых конфликтов. Рита Дакота, напомнившая о своем разводе с Соколовским, сравнила его с нынешним партнером Федором Белогаем, который, по ее словам, проявляет к ней гораздо больше заботы.

Эти слова задели Влада, который в ответ предположил, что Рита атакует его и использует ситуацию для продвижения своих курсов медитаций. Нигай согласилась с тем, что такое поведение может быть частью "прогрева" для привлечения внимания к собственному проекту.

Блогер отметила, что после расставания Дакота и Соколовский долгое время демонстрировали пример "осознанных бывших", которые смогли наладить теплые отношения ради дочери Мии. Однако Нигай считает, что поддерживать дружеские отношения с экс-партнером — это не обязательно. Главное — сохранять взаимопонимание, если есть общие дети. "Каждый выбирает свою стратегию", — добавила она.

Ранее Рита Дакота пригрозила Владу Соколовскому компроматом. По ее словам, материалы могут быть обнародованы в том случае, если бывший муж не прекратит публичные выпады в ее адрес.