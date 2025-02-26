Киркоров крайне неожиданно ответил Лолите на резкие обвинения в предательстве

Филипп Киркоров сделал неожиданное признание. Поп-король откликнулся на слова Лолиты Милявской, которая ранее назвала его предателем.

Несмотря на ее резкие высказывания певицы, Киркоров заявил, что не держит на нее зла и даже продолжает любить ее. Ситуация развернулась в начале февраля, когда Лолита в интервью осудила поведение Филиппа.

Она утверждала, что артист готов поступиться интересами друзей ради личной выгоды, сославшись на громкий инцидент с вечеринкой Насти Ивлеевой. По словам Милявской, Киркоров обвинил Анастасию в подставе после скандальной вечеринки, хотя сам провел на ней значительно больше времени, чем утверждал.

Многие ожидали жесткого или даже грубого ответа от Киркорова, однако он долгое время хранил молчание. Когда к нему в гости пришла подруга Виктория Шелягина, певец все же решил высказаться о ситуации.

Во время обсуждения своей коллекции фигурок звезд он наткнулся на куклу, изображающую Лолиту. В этот момент он запнулся, но затем откровенно сказал: "А я кстати… А я люблю". Судя по всему, человеческие качества позволяют Киркорову ценить дружбу с теми, кто был ему дорог, несмотря ни на что.

Стоит отметить, что в конце прошлого года поп-король также высказывался о Насте Ивлеевой, критикуя ее за участие в той самой вечеринке. Артист выразил недовольство тем, что не получил от нее извинений за произошедшее. Это заявление привело к тому, что многие стали сомневаться в перспективах дальнейшей карьеры Анастасии на телевидении.