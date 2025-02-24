Бузова решительно объявила о своей готовности выйти замуж: Хоть сразу в загс

39-летняя Ольга Бузова поделилась своими планами на будущее, касающимися личной жизни. Известная певица и телеведущая открыто заявила о своей готовности выйти замуж в 2025 году.

Ольга подчеркнула, что не намерена тратить время на долгие ухаживания и знакомства. Если в этом году ей повстречается настоящая любовь, она готова сразу же отправиться в загс.

"Если случится любовь, то хоть сразу в загс! Любовь, морковь, дом, мама, папа, знакомство и погнали", — с энтузиазмом отметила артистка.

Ольга добавила, что хотя бы раз в жизни ей хотелось бы испытать настоящие чувства и создать семью. Однако она также признала, что такие моменты нельзя запланировать или предугадать.

Кроме того, Бузова также коснулась темы своих отношений с коллегой по сцене Олегом Майами. Несмотря на слухи и домыслы со стороны общественности о том, что между ними существует романтическая связь, Ольга заверила, что они не состояли в любовных отношениях.

"Мы не говорили о том, что мы встречались. Об этом говорили все вокруг. По факту, мы не состоим ни в каких отношениях любовного характера", — пояснила она.

Тем не менее, певица не исключила возможности того, что их крепкая дружба может перерасти в нечто большее в будущем. "Мы близкие друг другу люди, даже больше — родные… Будет что-то в будущем или не будет, я не могу сказать, потому что я живу настоящим", — добавила Бузова.