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Выступление на шоу "Маска" вызвало у Киркорова сильные эмоции: Приятно вспомнить молодость

Выступление на шоу "Маска" вызвало у Киркорова сильные эмоции: Приятно вспомнить молодость
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В последнем выпуске шоу "Маска" зрители стали свидетелями неожиданных поворотов событий, которые оставили многих в недоумении.

Шокирующее раскрытие маски Коровки, за которой скрывалась актриса Агата Муцениеце, стало настоящей сенсацией. Кроме того, продюсеры шоу подготовили массу сюрпризов, и члены жюри не упустили возможности подшутить друг над другом.

В третьем выпуске состав жюри претерпел изменения: место Стаса Костюшкина занял его давний коллега по дуэту "Чай вдвоем" — Денис Клявер. Клявер уже успел проявить себя в предыдущих сезонах шоу, где он перевоплощался в Щенка.

"Стас обещал приходить в новом образе, но что он станет Денисом Клявером — это действительно неожиданно", — с юмором отметил ведущий Вячеслав Макаров.

Клявер не упустил возможность подколоть своего коллегу.

"Это образ, который невозможно повторить — интеллигентный и скромный человек в очках и костюме", — заявил он.

Первым на сцену вышел участник под маской Капибары, который исполнил знаменитую песню "Уходило лето", ранее ставшую хитом Филиппа Киркорова. Это выступление вызвало у поп-короля ностальгические чувства.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

"Дважды в одну реку не входят, но приятно вспомнить молодость. Эта песня почти 40 лет назад принесла мне популярность", — поделился сильными эмоциями певец.

В ответ на его эмоции Валерия попыталась подбодрить коллегу. "Ты все еще так же молод, как и 40 лет назад", — отметила артистка. Регина Тодоренко, в свою очередь, вспомнила о своем муже перед выступлением Сокола. В прошлом выпуске участник вручил ей плюшевого гуся, и Влад Топалов решил выразить свои чувства через письмо.

"Ваш подарок стал украшением нашего дома и занял достойное место между нами", — зачитала Регина послание от мужа. Однако между строк читалась ревность. "Если вы хотите продолжить радовать Регину, вот небольшой список ее пожеланий: кольцо Cartier с бриллиантами, сумка Hermes Birkin, часы Rolex…", — отметил вокалист.

Сокол с иронией ответил на письмо, спросив о том, почему супругу Регины не удалось сделать все это самостоятельно. Тодоренко предположила, что муж мог написать письмо себе же, что вызвало смех в студии.

Шоу-бизнес в Telegram

24 февраля 2025, 08:45
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Шоу "Маска" на НТВ✓ Надежный источник

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