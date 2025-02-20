Заговоривший о банкротстве внук Пугачевой пошел на отчаянный шаг: Такое бывает

Никита Пресняков неожиданно объявил о переносе своего концерта в Лос-Анджелесе.

Артист, который проводил тур по городам США, сообщил о сложившейся непростой ситуации в своих социальных сетях. Концерт, запланированный на 7 марта, не состоится из-за недавних пожаров в Лос-Анджелесе. Чрезвычайная ситуация привела к закрытию заведения, где должно было пройти выступление.

"Место, в котором мы должны были играть, закрылось навсегда. Обанкротилось. Такое бывает", — поделился Никита с подписчиками.

Внук Пугачевой также добавил, что хотя дата концерта остается актуальной, мероприятие будет перенесено на другую площадку. Заявление вызвало бурю эмоций у поклонников, которые с нетерпением ждали выступления молодого певца. Артист был вынужден пойти на столь отчаянный шаг.

Стоит отметить, что стоимость билетов на концерт Никиты составляет 55 долларов (примерно 5 тысяч рублей), а возможность забронировать столики обойдется в сумму от 600 долларов (около 53 тысяч рублей).

Напомним, летом прошлого года года Никита вернулся в Россию, что также вызвало волну обсуждений. Внук Примадонны прилетел на родину для медицинского обследования. Высокие цены на медицинские услуги в США заставили его обратиться к врачам в Москве. Кристина Орбакайте отмечала, что после переезда сына за границу ему пришлось "многим пожертвовать".