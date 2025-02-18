Сати Казанова объявила о скором возвращении на сцену после родов

Певица Сати Казанова поделилась с поклонниками радостной новостью. Певица рассказала, когда она планирует вернуться к концертной деятельности после рождения дочери.

Артистка заявила, что уже в марте собирается устроить гастроли. Это станет ее первым шагом на сцену после декрета.

Сати подчеркнула, что не намерена долго оставаться в домашней обстановке и хочет как можно скорее вернуться к любимой работе. Она уверена, что ее малышке будет интересно путешествовать вместе с ней.

"Малышка будет со мной. Ей нравятся солнце, путешествия и большое количество людей", — сообщила бывшая участница российской группы "Фабрика".

Казанова также вспомнила о своем выступлении на концерте "Звезды Черкес ФМ", который прошел в декабре прошлого года. На тот момент ее дочери было всего месяц, и она находилась в гримерке с папой Стефано Тиоццо. По словам Сати, малышка чувствовала себя прекрасно, а сама артистка была приятно удивлена тем, как легко ей удалось выйти на сцену в такой непростой период.

После рождения первенца Казанова ощутила в себе новые силы и энергии. "Я почувствовала большую внутреннюю энергию, которая выходит на авансцену. Это действительно радует", — отметила она. Артистка призналась, что боялась не справиться с новой ролью матери, но любовь и вера оказались сильнее всех сомнений. Этот опыт помог ей избежать послеродовых депрессий, которые часто беспокоят молодых мам.