Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве

Набирающий обороты конфликт Ольги Бузовой и Лады Дэнс активно обсуждается в прессе и в соцсетях.

Исполнительница хита "Мало половин" оказалась в центре скандала из-за прав на песню "Baby Tonight". Лада Дэнс обвинила Бузову в том, что она создала ремейк без разрешения. Ольга утверждает, что эти обвинения ложные и направлены на ее дискредитацию.

Певица публично выразила возмущения действиями Дэнс. Бузова искренне считает, что оппонентка пытается использовать ее имя для собственного пиара.

Ситуацию прокомментировал психолог Станислав Самбурский. По мнению специалиста, данный конфликт может быть частью заранее спланированной игры.

Самбурский предположил, что скандал мог быть организован как "обязательное условие для предоставления прав на песню". По его словам, подобные ситуации часто встречаются в шоу-бизнесе — артисты создают искусственные конфликты для привлечения внимания к своим проектам.

Психолог отметил, что даже незначительный конфликт может вызвать интерес у аудитории благодаря эффекту эмоционального заражения. Когда две публичные личности ссорятся, зрители невольно начинают переживать за одну из сторон, сопереживая эмоциям кумира. В случае с Бузовой и Дэнс, обида одной из певиц вызвала искренний отклик у зрителей, которые попытались выяснить, кто прав, а кто виноват.

Эксперт также подчеркнул, что хотя Бузова и не может достигнуть уровня мастерства эскалации конфликта, присущего таким артистам, как Филипп Киркоров, она все же умеет привлекать внимание к своим перипетиям. "Может задать жару", — охарактеризовал Бузову психолог. Самбурский добавил, интерес публики только подстегивает Ольгу развивать эту тему, делая каждый новый эпизод конфликта более драматичным и эмоциональным.