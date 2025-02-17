Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве

Семья Зверева пережила страшное горе Тесты Нагиев всполошил народ заявлением Игры Сонник

Топ новостей недели

Савельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужемСавельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем 57-летний Киркоров сделал важное заявление о дальнейшей карьере на сцене57-летний Киркоров сделал важное заявление о дальнейшей карьере на сцене Королева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невесткеКоролева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке Появились сенсационные данные об онкологии у актера Олега МеньшиковаПоявились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова

Лента новостей

Понедельник 17 февраля

18:45С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами 17:37Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве 16:46Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно 16:42До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого 16:059 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 15:40Седокова изощренно ответила на жесткие нападки после смерти Тиммы 13:28Стилист Влад Лисовец смертельно болен 12:31"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных 11:18"Я вообще ни для кого не звезда": Полина Агуреева рассказала об отношениях с сыновьями 11:16Алсу потребовала ограничить бывшему мужу выезд за пределы Российской Федерации 10:22В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку 09:57Стас Костюшкин принял решение покинуть Россию 09:06"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном 08:27К концу недели в Москву может прийти оттепель 04:17Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс 00:46"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 00:24Анна Калашникова обесценила высшее образование 21:29ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки 18:09Продюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 14:23Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции" 12:05Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами 08:33Валерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 20:17Многодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 16:38Находящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной 14:31Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования 12:42Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы 09:52Екатерина Мизулина обещала раскрыть правду своих взаимоотношений с SHAMAN 06:42Прилучный набрался смелости рассказать о своем самом безумном поступке 03:27Покинувшая Россию Семенович раскрыла свое местонахождение: Ни разу там не была 00:14Нагиев сделал сенсационное заявление о романе со всемирно известной супермоделью 21:04Куда сходить в Москве: афиша c 16 по 27 февраля 20:07В семье стилиста Зверева случилось страшное горе 19:21В День Святого Валентина Бузова похвалилась шикарным букетом цветов 18:30Слово – за полицией: Кравец идет в суд после страшной смерти Тиммы 17:17Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве 17:05Алсу поделилась с подписчиками ироничным видео: Не везет в любви 15:03Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье 14:19"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем 14:11Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон 13:50Драка любовников за сердце Собчак вызвала у циничной ведущей насмешку: Проклятое место 13:12Тест: угадайте культовые советские фильмы по крылатым фразам о любви 12:27Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве" 11:55Волочкова эмоционально отреагировала на критику грядущей свадьбы 19-летней дочери 10:50У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене 09:49Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке 08:5914 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег 08:36День всех влюбленных стал для Седоковой испытанием: Встречаю с огромной дырой в сердце 06:47Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики 00:26Самый романтичный день в году: 5 книг ко Дню святого Валентина 19:16Заслуженная артистка РФ Галина Беляева спустя 40 лет нашла родственников
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве

Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве
246

Набирающий обороты конфликт Ольги Бузовой и Лады Дэнс активно обсуждается в прессе и в соцсетях.

Исполнительница хита "Мало половин" оказалась в центре скандала из-за прав на песню "Baby Tonight". Лада Дэнс обвинила Бузову в том, что она создала ремейк без разрешения. Ольга утверждает, что эти обвинения ложные и направлены на ее дискредитацию.

Певица публично выразила возмущения действиями Дэнс. Бузова искренне считает, что оппонентка пытается использовать ее имя для собственного пиара.

Ситуацию прокомментировал психолог Станислав Самбурский. По мнению специалиста, данный конфликт может быть частью заранее спланированной игры.

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов

Самбурский предположил, что скандал мог быть организован как "обязательное условие для предоставления прав на песню". По его словам, подобные ситуации часто встречаются в шоу-бизнесе — артисты создают искусственные конфликты для привлечения внимания к своим проектам.

Психолог отметил, что даже незначительный конфликт может вызвать интерес у аудитории благодаря эффекту эмоционального заражения. Когда две публичные личности ссорятся, зрители невольно начинают переживать за одну из сторон, сопереживая эмоциям кумира. В случае с Бузовой и Дэнс, обида одной из певиц вызвала искренний отклик у зрителей, которые попытались выяснить, кто прав, а кто виноват.

Эксперт также подчеркнул, что хотя Бузова и не может достигнуть уровня мастерства эскалации конфликта, присущего таким артистам, как Филипп Киркоров, она все же умеет привлекать внимание к своим перипетиям. "Может задать жару", — охарактеризовал Бузову психолог. Самбурский добавил, интерес публики только подстегивает Ольгу развивать эту тему, делая каждый новый эпизод конфликта более драматичным и эмоциональным.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2025, 17:37
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс

В День Святого Валентина Бузова похвалилась шикарным букетом цветов
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами

С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами
У Анастасии Ивлеевой образовался крупный долг перед Федеральной налоговой службой. Речь идет о сумме в 30,8 миллиона рублей. По данным телеграм-канала "Shot", этот долг связан с обанкротившейся компанией, которую Ивлеева основала в 2021 году с целью открытия бара.

Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно

Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно
Ксения Бородина всегда славилась своей прямотой и искренностью. Ведущая решила подробно поделиться своими планами на будущее. В свежем выпуске программы "Шоу Воли" на ТНТ знаменитость подробно рассказала о том, что собирается заключить брачный договор со своим женихом Николаем Сердюковым.

До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого

До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого
Что остается после ухода артиста? Фильмы, песни, фотографии, интервью. Но главное, остается память о нем. И кумир продолжает нас согревать своим талантом, историей своей жизни, даже превратившись в бронзовый или мраморный памятник. Он остается с теми, кто его ценил и любил. Именно про это и спел Филипп Киркоров в новой композиции "Вы с нами". Пронзительные лирические баллады королю российской эстрады всегда отлично удавались.

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад
Со дня смерти Народного артиста артиста Советского Союза Олега Стриженова прошло 9 дней. Тело его покоится теперь на престижном Троекуровском кладбище Москвы. А вот что происходит с душой, которая, согласно учению церкви, бессмертна? Об этом родным сообщил отпевавший актера свещенник. Отпевание – это народное название совершаемого священником заупокойного богослужебного чина.

Седокова изощренно ответила на жесткие нападки после смерти Тиммы

Седокова изощренно ответила на жесткие нападки после смерти Тиммы
Поведение Анны Седоковой после трагического ухода Яниса Тиммы вызывает все больше вопросов у публики. Последние дни певицу ругают с особым рвением. В подобных критических ситуациях многие звезды предпочитают залечь на дно и не провоцировать людей, но Седокова выбрала иную тактику.

Выбор читателей

16/02ВскВалерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 15/02СбтМногодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 17/02ПндСтас Костюшкин принял решение покинуть Россию 16/02ВскПродюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 17/02Пнд9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 17/02Пнд"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар"