Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс

Леонид Величковский рассказал, кому на самом деле принадлежат права на композицию.

Ольга Бузова оказалась вовлечена в новый скандал. Певицу обвинили в плагиате хита "Baby tonight", которую она исполнила в 2022 году, используя лишь припев известной композиции. Первая исполнительница песни Лада Дэнс выразила свое недовольство действиями Бузовой в рамках проекта МУЗLOFT, утверждая, что композиция исполняется без ее согласия.

После появления записи программы в интернете Бузова незамедлительно отреагировала, защищая себя в социальных сетях. Она подчеркнула, что не нарушала никаких авторских прав. Певица сообщила, что ее команда располагает всеми документами, подтверждающими законность исполнения данной композиции. Кроме того, артистка добавила, что Лада Дэнс никогда не обладала правами на этот сингл.

Журналисты связались с одним из настоящих авторов песни композитором Леонидом Величковским, который пролил свет на ситуацию. Он выразил недоумение относительно заявлений Лады Дэнс о своем авторстве. Он заявил, что это всего лишь попытка привлечь внимание к своей персоне. Люди стали забывать о ней, поэтому она решила напомнить о себе таким образом, добавил композитор.

Величковский рассказал, что Лада Дэнс никогда не была среди авторов. Она получила разрешение на исполнение песни еще при ее записи. Ольга Бузова исполняет эту композицию тоже с одобрения авторов. Лада Дэнс не имеет полномочий запрещать или разрешать кому-то исполнять песню. И уж точно у нее нет оснований для судебных разбирательств с Бузовой, пояснил композитор. Стоит отметить, что Величковский намерен взыскать с лейбла компенсацию в размере шести миллионов рублей.