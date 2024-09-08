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Воскресенье 8 сентября

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Умер руководитель КВН Александр Масляков

Умер руководитель КВН Александр Масляков
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Заслуженный деятель искусств России Александр Масляков скончался 8 сентября.

Вечером 8 сентября в официальном телеграм-канале КВН появилось сообщение о смерти Александра Маслякова, который был бессменным руководителем Клуба веселых и находчивых. Осенью 2024-го телеведущему могло исполниться 83 года. В официальном сообщении причина смерти Александра Васильевича не названа.

Однако вскоре данное уточнение озвучили журналисты. По данным SHOT, Масляков скончался от рака легких. Восемью месяцами ранее врачи сообщили ему, что лечение не принесет желаемых результатов. Последние полгода состояние руководителя КВН оставляло желать лучшего. Ему было трудно и разговаривать, и дышать.

Здоровье Александра Маслякова стало стремительно ухудшаться после перенесенного им ковида. А, как известно, он дважды переболел этой болезнью. Инфекция привела к серьезным осложнениям, поэтому он не появлялся на публике в последнее время.

Напомним, Александр Масляков провел последнюю игру Клуба веселых и находчивых в 2022 году. Он был ведущим программы "КВН" с 1964 года. За годы карьеры заслуженный деятель искусств России был удостоен огромного количества наград. Например, в 2006-м он получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2011-м – III степени, а спустя 10 лет – I степени.

Телеграм канал

8 сентября 2024, 19:36
Александр Масляков. Фото: YouTube / @SMOTRIM_KULTURA
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

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