Мир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство

Кто же на самом деле является "серым кардиналом" в семье Кейт и Уильяма.

Кейт Миддлтон воспитывает троих детей. Она часто рассказывала в своих интервью, что поддерживать теплые отношения и избегать лишних конфликтов ей помогает специальный диван. На этом диване она разговаривает с отпрысками, если они в чем-то провинились.

Оказывается, идею такого "диванчика примирения" ввела няня детей Мария Борралло. Об этой женщине почти ничего не известно. Но все же журналистам удалось раскопать некоторые факты о главное "Мэри Поппинс" Великобритании.

Мария Тереза Тиррион Борралло начала свой жизненный пусть в Мадриде в 1970 году. Замуж королевская няня не выходила и собственный детей не завела. Она более 20 лет живет в Англии и окончила специальный колледж для нянь.



С королевским укладом няня познакомилась, когда старшему принцу Джорджу исполнилось 8 месяцев. Мария смогла пройти сложнейший отбор и стала практически членом монаршей семьи. Мир будет удивлен, но ее безоговорочно слушается все королевское семейство: от юных наследников до самих Кейт и Уильяма.

Борралло готовили специально для работы в семье наследников престола. Она прошла уроки придворного этикета и королевского протокола. А ее навыки по обеспечению безопасности сравнимы с умениями самого продвинутого телохранителя.



Мария является обладателем черного пояса по тхэквондо, прекрасно водит автомобиль в любых, даже самых экстремальных погодных условиях. Но не только этим она покорила членов королевской семьи. Борралло отличается умением разговаривать, находить компромисс даже по самым спорным вопросам. Кроме того, у Кейт и няни оказались очень схожие принципы воспитания.

Сейчас, когда королевские наследники стали старше, Мария все равно всегда рядом, хотя живет в отдельном доме неподалеку.