Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном

Регина Тодоренко недавно поделилась своим личным опытом. Она объяснила, почему решила не водить детей в детский сад.



По словам Регины, это решение стало результатом неудачного опыта, который пережил ее старший сын. Миша несколько раз посещал детский сад с хорошими воспитателями, которые применяли индивидуальный подход и предлагали разнообразные занятия.

Однако, несмотря на все усилия, мальчик не смог адаптироваться к новому окружению. Каждое утро для Регины начиналось с настоящих истерик: Миша плакал и просил вернуться домой. Эти эмоциональные всплески продолжались долго и вызывали у родителей серьезные беспокойства.

"Мы сменили садик, но ничего не изменилось," — рассказывает Регина. В конечном итоге, после консультации с психологом, семья приняла решение оставить идею с детским садом. Психолог объяснил, что стресс, который испытывает Миша, может негативно сказаться на его развитии. Регина и ее муж решили прислушаться к рекомендациям специалиста.

Несмотря на отсутствие детского сада, Регина не беспокоится о том, что ее сын не получает достаточного общения или социализации. Она уверена, что Миша активно взаимодействует с другими детьми на детских площадках, секциях и различных мероприятиях. "Я нашла несколько интересных исследований, которые подтверждают, что отсутствие детского сада не является проблемой, если ребенок получает достаточно общения и развития в других сферах," — отмечает телеведущая.

Исследования показывают, что дети, которые не посещают детский сад, но активно общаются со сверстниками, развиваются не хуже своих ровесников. Это открытие стало для Регины дополнительным подтверждением правильности их выбора. Она уверена, что важнее всего — это эмоциональное благополучие детей и возможность развиваться в комфортной для них обстановке.