Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном

Назван самый любимый россиянами артист Тесты Киркоров попал в реанимацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Четверг 5 сентября

03:43Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном 00:21Юлии Пересильд исполнилось 40 лет: вспоминаем яркий и тернистый путь актрисы к славе 21:15Массировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи 19:45ТЕСТ: Сможете вспомнить в каком мультфильме звучала эта фраза? 17:36"Каре=развод": воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок 16:38История с оскорбленным Mia Boyka ребенком получила неожиданное продолжение: Хочет отжать деньги 16:11Бывший муж Нюши обвиняется в серьезном преступлении 14:51В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам 14:36Тест: угадайте известных советских актеров по их первой роли в кино 14:31"Росатом" активно работает над внедрением новых технологий для защиты окружающей среды 14:31Дальний Восток приближается к лидирующей позиции в области атомной генерации 13:34Семейная регата БРИКС пройдет в Москве 7 сентября 12:37Звезда "Евровидения" скоропостижно скончалась после долгой борьбы с раком 10:47Решетова вышла в свет после скандала с бывшим мужем Алсу и произвела фурор 09:26Почему дочери Бородиной месяцами не видятся с отцами – ведущая дала ответ 06:47Что нужно знать, когда путешествуешь один 03:22Прятались от журналистов: раскрыто тайное место Кейт Миддлтон и принца Уильяма для встреч 00:37Как найти недорогой билет: совет эксперта 21:45Публично затравленной MIA BOYKA девочке из Надыма понадобилась помощь психолога 20:10Сбежавшая Пугачева даже детей не пожалела: психологи бьют тревогу 19:02ТЕСТ для знатоков советского кино: Как хорошо вы помните фильм "Будьте моим мужем" 18:08Стала известна баснословная стоимость обучения дочери Полины Гагариной 16:45Обманутая Долина забаррикадировалась в проданной квартире 15:59Брошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой 13:47Опасающаяся за свою жизнь Долина просит взять ее под госзащиту после потери квартиры 13:06Тест: что вы знаете о продуктах и блюдах из СССР времен дефицита? 11:52Москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах 11:15Костенко узнала о серьезном диагнозе после резкого ухудшения состояния 10:05"Это ужасно": увлечение ребенка вызвало серьезные опасения у Саши Бортич 08:50Звезда "Дома-2" Абрикосов уколол нового любовника Бородиной: Теряет мужественность 06:27Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 сентября 06:06ТЕСТ: Что было запрещено, а что разрешено в советское время 03:15Киркоров опозорился на очередном корпоративе: Опять вошел не в ту дверь 00:05Беременная Погребняк пострадала из-за младшего сына 22:15ТЕСТ: Угадай советский курорт по описанию 21:26Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук 19:23Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка 17:03"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва 16:47"Росатом" и "Федеральный экологический оператор" подарили Усолью-Сибирскому новый облик 16:05Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова 12:42Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться 12:03После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы 10:40Кушанашвили крепко приложил провалившегося Губина после громких слов о возвращении 10:35В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества 09:49Больной онкологией Дроздов вернется к работе 09:17Возмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье 08:44Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 06:09Savoy: легендарный столичный ресторан обрел новую жизнь 03:05Главный сезонный недуг: инфекционист – об особенностях кишечных инфекций 00:16Житейские истории: 5 книг, от которых становится тепло на душе
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном

Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном
127

Регина Тодоренко недавно поделилась своим личным опытом. Она объяснила, почему решила не водить детей в детский сад.

По словам Регины, это решение стало результатом неудачного опыта, который пережил ее старший сын. Миша несколько раз посещал детский сад с хорошими воспитателями, которые применяли индивидуальный подход и предлагали разнообразные занятия.

Однако, несмотря на все усилия, мальчик не смог адаптироваться к новому окружению. Каждое утро для Регины начиналось с настоящих истерик: Миша плакал и просил вернуться домой. Эти эмоциональные всплески продолжались долго и вызывали у родителей серьезные беспокойства.

"Мы сменили садик, но ничего не изменилось," — рассказывает Регина. В конечном итоге, после консультации с психологом, семья приняла решение оставить идею с детским садом. Психолог объяснил, что стресс, который испытывает Миша, может негативно сказаться на его развитии. Регина и ее муж решили прислушаться к рекомендациям специалиста.

Несмотря на отсутствие детского сада, Регина не беспокоится о том, что ее сын не получает достаточного общения или социализации. Она уверена, что Миша активно взаимодействует с другими детьми на детских площадках, секциях и различных мероприятиях. "Я нашла несколько интересных исследований, которые подтверждают, что отсутствие детского сада не является проблемой, если ребенок получает достаточно общения и развития в других сферах," — отмечает телеведущая.

Исследования показывают, что дети, которые не посещают детский сад, но активно общаются со сверстниками, развиваются не хуже своих ровесников. Это открытие стало для Регины дополнительным подтверждением правильности их выбора. Она уверена, что важнее всего — это эмоциональное благополучие детей и возможность развиваться в комфортной для них обстановке.

Телеграм канал

5 сентября 2024, 03:43
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются

"Страшно": Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына

Юлии Пересильд исполнилось 40 лет: вспоминаем яркий и тернистый путь актрисы к славе

Юлии Пересильд исполнилось 40 лет: вспоминаем яркий и тернистый путь актрисы к славе
Сегодня актрисе Юлии Пересильд исполняется 40 лет. Она – одна из самых ярких звезд российского кино. В честь этого события вспомним несколько интересных фактов о ее жизни и карьере, которые обычно остаются в тени. Юлия родилась в Пскове и с раннего детства проявляла интерес к искусству.

Массировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи

Массировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи
Лера Кудрявцева показала неоднозначное видео в соцсети В начале года телеведущая Лера Кудрявцева намекнула о своем расставании с молодым мужем Игорем Макаровым.

ТЕСТ: Сможете вспомнить в каком мультфильме звучала эта фраза?

ТЕСТ: Сможете вспомнить в каком мультфильме звучала эта фраза?
Пройдите наш тест и вспомните, где могли слышать эту цитату. Мультфильмы из СССР по популярности не уступают фильмам.

"Каре=развод": воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок

"Каре=развод": воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок
Регина Тодоренко удивила поклонников неожиданным решением. Лето нынешнего года Регина Тодоренко провела вдали от своего мужа Влада Топалова и сыновей.

История с оскорбленным Mia Boyka ребенком получила неожиданное продолжение: Хочет отжать деньги

История с оскорбленным Mia Boyka ребенком получила неожиданное продолжение: Хочет отжать деньги
Мия Бойка публично опозорила девочку-квадробера. Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, собственными руками разожгла костер обсуждения и осуждения.

Выбор читателей

04/09СрдПрятались от журналистов: раскрыто тайное место Кейт Миддлтон и принца Уильяма для встреч 03/09ВтрБрошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой 03/09ВтрСбежавшая Пугачева даже детей не пожалела: психологи бьют тревогу 03/09ВтрОбманутая Долина забаррикадировалась в проданной квартире 03/09ВтрТЕСТ: Что было запрещено, а что разрешено в советское время 03/09Втр"Это ужасно": увлечение ребенка вызвало серьезные опасения у Саши Бортич