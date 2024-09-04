Прятались от журналистов: раскрыто тайное место Кейт Миддлтон и принца Уильяма для встреч

Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда находятся под пристальным вниманием общественности. Их каждый шаг, каждое действие становится объектом обсуждения.



Тем не менее, у них есть свои секреты и укромные уголки, где они могут скрыться от папарацци и насладиться уединением. Одним из таких мест является их коттедж Там-На-Гар, расположенный неподалеку от королевской резиденции Балморал в Шотландии.

Этот коттедж, протянувшийся на территории в пять тысяч акров, стал для Кейт и Уильяма настоящим укрытием. Он значительно проще и скромнее, чем другие королевские резиденции, такие как Анмер-Холл в Норфолке, который им подарила покойная королева Елизавета II после их свадьбы в 2011 году.

Там-На-Гар был подарком для Уильяма от его прабабушки незадолго до ее смерти в 2002 году. Коттедж состоит всего из трех спален, но именно здесь пара может наслаждаться простыми радостями жизни вдали от глаз общественности.

Интересно, что это место имеет особое значение для Кейт и Уильяма. Они впервые встретились здесь еще во время своих университетских лет, когда искали уединение от постоянного внимания со стороны прессы. В 2001 году Кейт впервые посетила этот коттедж, а в 2009 году пара провела здесь время вместе, укрепляя свои отношения. Эти воспоминания делают Там-На-Гар не просто местом отдыха, но и символом их любви и совместной жизни.

Сейчас, когда Кейт и Уильям отдыхают в Балморале с детьми, их выбор остановиться в этом скромном коттедже говорит о том, что даже будучи частью королевской семьи, они ценят простоту и близость друг к другу. Это место стало для них настоящим убежищем, где они могут расслабиться и быть самими собой.