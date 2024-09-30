Многодетная Оксана Самойлова объявила о беременности

Оксана Самойлова поделилась с подписчиками радостной новостью.

Оксана Самойлова – одна из самых популярных блогеров России, также известна, как жена рэпера Джигана. Многодетная мама уже воспитывает четверых детей: троих дочерей-школьниц и сына-дошкольника. В соцсети Оксана постоянно делится подробностями жизни своей семьи.

Но особую популярность ее блог обрел именно благодаря ее отпрыскам. Старшая из девочек Ариела, которой летом исполнилось 13 лет, недавно заявила, что не хочет больше появляться в соцсетях своей матери. Ее мнение было тут же услышано, и теперь поклонники могут узнавать о ней только из родительских уст.

Остальные дети Джигана совсем не против популярности и ежедневно продолжают становиться героями маминых сторис и постов. Но сегодня Самойлова шокировала подписчиков. Она опубликовала видео, на котором вместе с мамой проходит чек-ап. Блогер назвала это "чек-ап вечеринкой" и заинтриговала фолловеров новостью о том, что скоро сообщит, кто беременный.

Разумеется, большинство фанатов заподозрили в этом жену Джигана. Однако в следующем ролике Оксана объявила о беременности и даже показала на видео процедуру УЗИ. Оказывается, что любимица ее мамы, собачка породы мальтипу, которую знаменитая дочь преподнесла родительнице в подарок около трех лет назад, ждет пополнения. Исследование показало, что она носит четверых щенков.

Женщины не стали скрывать радость от хорошей новости перед подписчиками и поделились эмоциями с ними. Многие ликовали, но большинство сообщило, что большую радость принесла бы новость о беременности самой Оксаны.