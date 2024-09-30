Синицына раскрыла правду об отношениях с Бондарчуком

Актриса призналась, что ее связывает с режиссером.

На прошлой неделе в СМИ активно обсуждали слухи о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Официальной причиной расставания в прессе называют творческие разногласия между супругами. Однако, по слухам, между режиссером и актрисой встала другая. Роль этой другой поклонники отвели молодой актрисе Софье Синицыной.

Фанаты предположили, что именно на съемках сериала "Чистые" Бондарчук увлекся молоденькой актрисой, которая активно строит свою карьеру. Хотя в обществе пару Федора и Паулины не видели уже больше года. Некторое время режиссер и вовсе появляется на мероприятиях без обручального кольца, что первоначально и стало причиной появления слухов.

Сначала Синицына никак не отреагировала на свою причастность к разладу в семье знаменитостей, но позже, когда поклонники Андреевой перешли в наступление, все же раскрыла правду об отношениях с Бондарчуком в беседе с журналистами. Актриса заявила, что эта информация не соответствует действительности и комментировать ее она отказывается.

О восходящей звезде уже говорили ранее, когда она стала мамой дочери Павла Табакова, в 2020 году. Отношения между ней и сыном режиссера так и не сложились. Однако, по словам Софьи, она и не собиралась вступать в брак с ветреным мужчиной, который еще не созрел до серьезных отношений.