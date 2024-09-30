ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя

С огурцом в необычном месте: надегустировавшаяся Волочкова потрясла народ

Анастасия Волочкова – королева балета, императрица социальных сетей и царица шпагата. Вертикальный и горизонтальный – каждый раз она удивляет идеальной растяжкой в 48 лет. Анастасия Волочкова всегда поддерживает мероприятия, акции и инициативы Аниты Цой.