Звезда "Дома-2" Абрикосов уколол нового любовника Бородиной: Теряет мужественность

Личная жизнь Ксении Бородиной не дает покоя общественности. Ведущая, которая известна своим ярким характером и откровенными высказываниями, завела роман с блогером Николаем Сердюковым.



Их отношения развиваются стремительно, и, кажется, они находятся на этапе "конфетно-букетного" периода. Однако недавний случай с Сердюковым вызвал бурное обсуждение и насмешки в Сети.

Ксения и Николай стараются не обращать внимания на критику. Бородина уверяет, что чувствует себя по-настоящему счастливой и готова делиться своими эмоциями с миром. Тем не менее, когда в блоге Сердюкова появились кадры с его маникюром и педикюром, это вызвало шквал комментариев. Экс-звезда "Дома-2" Май Абрикосов не остался в стороне и резко высказался по этому поводу. Он считает, что мужчина, который делает себе маникюр и педикюр, теряет свою мужественность. Такой подход к мужской эстетике вызвал не только смех, но и недоумение у многих.

Абрикосов, известный своими резкими высказываниями, также добавил, что считает выбор Ксении неудачным. По его мнению, она всегда выбирает мужчин, которые не способны стать надежной опорой. Он даже отметил, что ее дочери растут без отцов, что говорит о ее неудачах в личной жизни. Его слова подтверждают мнение некоторых психологов и астрологов, которые также предсказывают паре непростое будущее. Эксперты утверждают, что Сердюков ведет слишком "тусовочный" образ жизни и не готов к серьезным отношениям.

С другой стороны, многие поклонники Бородиной поддерживают ее выбор и искренне радуются за нее. Они считают, что каждый имеет право на счастье и личные предпочтения. Время покажет, удастся ли этой паре преодолеть все преграды или же их отношения окажутся мимолетными.