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Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат

Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат

Честь и достоинство Любови Успенской оценили выше, чем Филиппа Киркорова.

Любовь Успенская не смогла скрыть радости в своих соцсетях. Накануне она опубликовала пост, в котором рассказала, что в многомесячном споре между ней и Филиппом Киркоровым поставлена точка.

"Ну что, Филя, шах и мат!", – ликует Успенская в своем блоге, что легко уделала Киркорова.

Адвокат Успенской заявила, что теперь Киркоров обязан в течение 10 дней опровергнуть данные сведения в своих соцсетях, на сайте и везде, где возможно. Кроме того, он должен сообщить о решении суда публике.

Но особенно порадовало исполнительницу хита "По полюшку" то обстоятельство, что ее честь и достоинство оценили выше, чем Киркорова и за слова "попрошайка" и фразу о том, что королева шансона якобы раньше клянчила у поп-короля подарки, его обязали выплатить 90 тысяч рублей, что на 20 тысяч выше, чем ранее было взыскано с Успенской. Звезда также сообщила, что для нее этот факт имел принципиальное и показательное значение.

Напомним, иск Успенской к Киркорову изначально был оценен в 10 млн рублей, хотя певица вообще не планировала подавать в суд, а предлагала Филиппу сразу же опровергнуть слова из интервью. Однако реакции от Киркорова не последовало.

Киркоров также оценивал свое оскорбленное достоинство в 10 млн рублей. Он подал иск в суд за то, что на одном из интервью Успенская назвала его "женоненавистником", лгуном, и "человеком, который всю жизнь играет". Тогда певец выиграл суд и Успенская обязана была выплатить ему компенсацию в размере 70 тысяч рублей.

Кстати, Филипп Бедросович не присутствовал на решающем заседании суда и пока не дал никаких комментариев по поводу своего поражения. Еще неизвестно, как поведет себя поп-король в дальнейшем, возможно он попытается обжаловать это решение.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2024, 08:58
Любовь Успенская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

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