Ольга Орлова отреклась от мужа в день его рождения

Ольга Орлова объявила в соцсети о своих жизненных приоритетах.

Ольга Орлова активно ведет свои соцсети. Она делится подробностями личной жизни и на постоянной основе отвечает на вопросы подписчиков. Не обходится, конечно, и без хейта, с которым экс-"Блестящая" вполне научилась справляться.

Так, очередная волна обвинений посыпалась на исполнительницу после того, как она опубликовала, казалось бы, ничего плохого не предвещающий пост. У ее супруга, бизнесмена Валерия Маслова, день рождения. Звезда поздравила его в блоге и сообщила поклонникам, что обычно дарит ему поездку в другую страну. Но в этом году все пошло немного не по плану и праздник пришлось отметить узким кругом близких и друзей.

Все дело в том, что питомец Орловой – пес Бруно редко породы шарпей-медвежка серьезно болен. У него генетическое заболевание, которое сейчас находится в опасной стадии. Собака нуждается в постоянном уходе и внимании, поэтому певица не смогла бросить его и даже отреклась, по мнению подписчиков, от мужа в день его рождения.

Фанаты, видимо, не имеющие животных, накинулись на певицу с обвинениями, на что она твердо ответила, что это ее решение.

"Сейчас я жизненно необходима Бруно", – написала Орлова в соцсети.

Кроме Бруно, у Оли еще несколько питомцев. Певица называет их своими детьми и заботится о них с искренней любовь. Кстати, все они попали в дом к звезде из приютов и от волонтеров.