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Воскресенье 22 сентября

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Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал

Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал
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Если вы человек начитанный, то вам не составит труда закончить хотя бы 5 из 7 крылатых выражений в этом тесте. А уж если вы ответите на все вопросы, то вашим словарным запасом можно только восхищаться.

Закончите знаменитые крылатые выражение из русского фольклора, фильмов или книг. Проверьте уровень своего словарного запаса в нашем тесте.

ВОПРОСЫ

1. Драть как ...

А. петуха нещипанного

Б. старый веник

В. Сидорову козу

2. Не виноватая я! ...

А. Не знаю ничего

Б. Он сам пришел

В. Он сам зашел

3. Наши люди в булочную ...

А. деньги не несут

Б. на такси не ездят

В. в платье не ходят

4. Это я удачно ...

А. зашел

Б. нашел

В. пришел

5. Экзамен для меня ...

А. ничего не значит

Б. всегда стресс

В. всегда праздник

6. Отойдите от кухни, а то у меня ...

А. добавки не будет

Б. воздуха не хватает

В. ложки пропадают

7. Надо жить, надо любить ...

А. надо верить

Б. надо веселиться

В. надо смеяться

ОТВЕТЫ

1. В. Сидорову козу

2. Б. Он сам пришел

3. Б. на такси не ездят

4. А. зашел

5. В. всегда праздник

6. В. ложки пропадают

7. А. надо верить

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2024, 09:15
Фото: freepik.com
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Фоторепортаж

Тест для внимательных к деталям: угадайте популярный фильм по виду сталинской высотки

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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