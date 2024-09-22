Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал

День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату

День осеннего равноденствия в этом году выпал на 22 сентября. 22 сентября 2024 года в 15:43 по московскому времени произойдет осеннее равноденствие, когда день станет равен ночи.