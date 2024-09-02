Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук

Назван самый любимый россиянами артист Тесты Киркоров попал в реанимацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Понедельник 2 сентября

21:26Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук 19:23Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка 17:03"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва 16:47"Росатом" и "Федеральный экологический оператор" подарили Усолью-Сибирскому новый облик 16:05Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова 12:42Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться 12:03После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы 10:40Кушанашвили крепко приложил провалившегося Губина после громких слов о возвращении 10:35В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества 09:49Больной онкологией Дроздов вернется к работе 09:17Возмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье 08:44Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 06:09Savoy: легендарный столичный ресторан обрел новую жизнь 03:05Главный сезонный недуг: инфекционист – об особенностях кишечных инфекций 00:16Житейские истории: 5 книг, от которых становится тепло на душе 18:12Топ бесполезных косметологических процедур: мнение профессионала 16:23Всплыли детали знакомства Аффлека с новой любовницей после развода с Лопес 14:06Инструкция: как понять любой школьный предмет 12:39Тест для заставших советский быт: что вы знаете о технике из СССР? 10:56Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ 10:14Дарье Мороз исполнился 41 год: вспоминаем яркий путь звезды "Содержанок" 09:18Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве 09:12В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ 06:03Рабочий режим: как помочь ребенку настроиться на ранние подъемы и учебу после каникул 03:36Как узнать, что он – альфонс 00:04Сто к одному – как избежать конфликтов в семье 18:06Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург 16:19Тест для зорких: угадай советский фильм по кадру с чемоданом 14:11Как перестать вступать в токсичные отношения 12:04Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера 10:16Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе 08:16 Московские театры подготовили к новому сезону более 200 премьер 06:10Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно 03:29ТЕСТ: Закончи знаменитую цитату из советских фильмов 00:05Скандал в королевском семействе: муж изменял королеве с 19-летней любовницей 21:59Молодая жена Диброва попала в серьезное ДТП 19:30"Ее больше нет": Чулпан Хаматову похоронили раньше времени 19:28Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье 18:16Больше не завидный жених? Никиту Ефремова поздравляют со свадьбой 17:35Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо 17:04На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента 16:20"Не позволю!": Волочкова в ярости от идеи о проверке артистов на трезвость перед концертом 16:06Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030" 15:20"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации 14:49Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь 13:22Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал 10:34Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей 09:55Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость 08:46Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице 06:16Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук

Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук
242

Комика Гарика Харламова сняли рядом с бывшей женой.

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально оформили развод в 2020 году после восьми лет брака. С того времени каждый из них начал строить свою личную жизнь. Артистка уже успела побыть в романтических отношениях с коллегой по цеху, который оказался абьюзером. Комику повезло больше. Он встретил актрису Катерину Ковальчук, на которой этим летом женился.

Создав новую "ячейку общества", Харламов не забывает о старой семье. Спустя несколько недель после свадьбы резидент Comedy Club уехал к Асмус и дочери Анастасии ради совместного времяпрепровождения в День знаний. Артисты воссоединились на время ради наследницы, которая пошла в 5 класс.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью Анастасией. Фото: соцсети

В недавнем интервью Гарик Харламов признался, что хочет еще детей. По словам юмориста, он вместе с женой активно над этим работает. Как отметил артист, дочь Анастасия также мечтает о брате или сестре. Комик воспринимает желание ребенка как вполне естественное.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук зарегистрировали брак в начале июня 2024 года. Свадьбу же пара сыграла лишь спустя два месяца. На пышном торжестве собрались не только родственники, но и звездные гости – Сергей Бурунов, Денис Дорохов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев и другие.

Телеграм канал

2 сентября 2024, 21:26
Гарик Харламов. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается

Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры
Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка

Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка
Телеведущая и бывшая певица Ольга Орлова выложила снимок дочери, но, как оказалось, напрасно. В феврале прошлого года исполнилась давняя мечта Ольги Орловой: она стала матерью во второй раз.

"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва

"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва
Певец Сергей Лазарев пережил стресс, о чем рассказал поклонникам. Накануне Сергей Лазарев выступил в Альметьевске на Дне нефтяника.

Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова

Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова
Светский обозреватель и шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал внешний вид изменившегося Филиппа Киркорова, народного артиста России. В последние годы Филипп Киркоров весьма активно экспериментирует со своей внешностью.

Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться

Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться
Популярные артисты не всегда были уверенными звездами. Некоторые из них поделились с KP.RU забавными историями о своих школьных годах. Конкурсант "Евровидения-2007" от Белоруссии Дмитрий Колдун откровенно признался, что в школьные годы часто прибегал к помощи шпаргалок.

После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы

После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы
Павел Прилучный проводит время с сыном. За перипетиями бывшей пары Прилучного и Муцениеце на протяжении нескольких лет наблюдает вся страна.

Выбор читателей

01/09ВскДарье Мороз исполнился 41 год: вспоминаем яркий путь звезды "Содержанок" 01/09ВскТест для заставших советский быт: что вы знаете о технике из СССР? 01/09ВскВсплыли детали знакомства Аффлека с новой любовницей после развода с Лопес 02/09ПндВозмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье 01/09ВскВ результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ 02/09ПндБедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии