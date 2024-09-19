Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами

Илья Авербух рассказал, какую карьеру прочит новорожденной дочери.

Знаменитый фигурист и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух стал одним из гостей своего коллеги Романа Костомарова на шоу "По душам". Там он не на шутку разоткровенничался и поведал поклонникам много интересной и новой информации о своей личной жизни, планах и позднем отцовстве.

Так, хореограф не стал скрывать, что планирует вырастить из новорожденной дочери фигуристку. Он намерен отдать девочку в спорт и уже видит ее участие в Олимпиаде. Илья посчитал, что тогда ему будет примерно 74 года, но если его дочь будет стесняться пожилого отца, он постарается меньше мелькать рядом с ней.

Его жена актриса Лиза Арзамасова в курсе матримониальных планов супруга, так как он потихоньку начал намекать на такую возможность в кругу семьи. К слову, Авербух не переживает из-за своего позднего отцовства и даже заявил о планах на третьего ребенка.

"Так как у нас два Льва (по знаку зодиака – Прим.ред.), то где-то в декабре я собираюсь с силами. Так что ждем декабря!", – поведал фигурист.

Напомним, у Ильи Авербуха трое детей. Старший сын Мартин от первого брака с коллегой Ириной Лобачевой уже совсем взрослый. Ему 20 лет, и он живет отдельно от родителей. В 2020 году хореограф женился на Лизе Арзамасовой. 14 августа 2021 года на свет появился их сын Лев, 8 августа 2024 года у пары родилась дочь, которой дали имя Лия.