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Четверг 19 сентября

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Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами

Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами
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Илья Авербух рассказал, какую карьеру прочит новорожденной дочери.

Знаменитый фигурист и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух стал одним из гостей своего коллеги Романа Костомарова на шоу "По душам". Там он не на шутку разоткровенничался и поведал поклонникам много интересной и новой информации о своей личной жизни, планах и позднем отцовстве.

Так, хореограф не стал скрывать, что планирует вырастить из новорожденной дочери фигуристку. Он намерен отдать девочку в спорт и уже видит ее участие в Олимпиаде. Илья посчитал, что тогда ему будет примерно 74 года, но если его дочь будет стесняться пожилого отца, он постарается меньше мелькать рядом с ней.

Его жена актриса Лиза Арзамасова в курсе матримониальных планов супруга, так как он потихоньку начал намекать на такую возможность в кругу семьи. К слову, Авербух не переживает из-за своего позднего отцовства и даже заявил о планах на третьего ребенка.

"Так как у нас два Льва (по знаку зодиака – Прим.ред.), то где-то в декабре я собираюсь с силами. Так что ждем декабря!", – поведал фигурист.

Напомним, у Ильи Авербуха трое детей. Старший сын Мартин от первого брака с коллегой Ириной Лобачевой уже совсем взрослый. Ему 20 лет, и он живет отдельно от родителей. В 2020 году хореограф женился на Лизе Арзамасовой. 14 августа 2021 года на свет появился их сын Лев, 8 августа 2024 года у пары родилась дочь, которой дали имя Лия.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2024, 16:27
Илья Авербух. Фото: RuTube / Роман Костомаров
Rutube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Названы 4 лучших мужских качества Ильи Авербуха

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look / www.globallookpress.com
Илья Авербух. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look / www.globallookpress.com
Илья Авербух и Алексей Ягудин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Авербух. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Социальные сети

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